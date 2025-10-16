CM Devendra Fadnavis : भविष्यात पोलिसांसाठी चांगल्या घरांची निर्मिती करणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मोहोळ पोलिस ठाण्याच्या इमारतीचे उद्घाटन

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ शहरातील नूतन पोलीस ठाण्याचे उद्घाटन बुधवार ता 15 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कळ दाबून करताच मोहोळ पोलिस ठाण्यातील सर्व अधिकारी कर्मचारी व या सोहळ्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या पूर्वीच्या पोलिस ठाण्याची इमारत लहान असल्याने अधिकारी कर्मचारी यांना काम करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या वतीने नवीन पोलीस ठाण्याच्या इमारती साठी शासनाकडे प्रस्ताव दिला होता. त्यास मंजुरी मिळून चार कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध झाला. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ही इमारत उभा राहिल्याने शहराच्या वैभवात भर पडली आहे. या इमारतीत अधिकाऱ्या साठी स्वतंत्र दालने आहेत. त्यात पोलीस निरीक्षक कक्ष, गोपनीय व अपघात विभाग कक्ष, बिनतारी संदेश यंत्रणा यांचा समावेश आहे..उद्घाटना वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भविष्यात पोलिसांना राहण्यासाठी चांगल्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मोहोळ तालुक्यातील पूर परिस्थिती वेळी चांगले काम केलेल्या जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद व पोलिसांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. उद्घाटना वेळी पोलीस ठाण्याची इमारत सजविण्यात आली होती, तर प्रवेशद्वारा जवळ पोलीस चिन्हाची रांगोळी रेखाटण्यात आली होती. सर्वांना उद्घाटन सोहळा पाहता यावा यासाठी मोठी स्क्रीन लावली होती.\\.Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.यावेळी पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गजानन करणेवाड, अजय केसरकर,एन एन आतकरे,पोलीस कॉन्स्टेबल कैलास डाखोरे, भाजपाचे मंडल अध्यक्ष सतीश काळे, रमेश माने, शिंदे सेनेचे सोमेश क्षीरसागर, आरपीआयचे हनुमंत कसबे, शंकर वाघमारे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी गावो गावचे पोलीस पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.