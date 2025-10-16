सोलापूर

CM Devendra Fadnavis : भविष्यात पोलिसांसाठी चांगल्या घरांची निर्मिती करणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मोहोळ पोलिस ठाण्याच्या इमारतीचे उद्घाटन

New Mohol Police Station Inaugurated: पोलीस ठाण्याच्या वतीने नवीन पोलीस ठाण्याच्या इमारती साठी शासनाकडे प्रस्ताव दिला होता. त्यास मंजुरी मिळून चार कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध झाला. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ही इमारत उभा राहिल्याने शहराच्या वैभवात भर पडली आहे.
मोहोळ : मोहोळ शहरातील नूतन पोलीस ठाण्याचे उद्घाटन बुधवार ता 15 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कळ दाबून करताच मोहोळ पोलिस ठाण्यातील सर्व अधिकारी कर्मचारी व या सोहळ्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले.

