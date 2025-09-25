सोलापूर

CM Devendra Fadnavis:निकषांवर बोट न ठेवता पूरग्रस्तांना करणार मदत:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस;दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत खात्यात होणार जमा

Devendra Fadnavis announcement on flood relief before Diwali: पत्रकारांची संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. शेतीचे नुकसान झाले आहे. घरामध्ये पाणी गेले आहे. घरातील साहित्य आणि अन्नधान्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
माढा: निकषांवर बोट न ठेवता नागरिक केंद्रीत, शेतकरी केंद्रीत मदत करणार असून यासाठी केंद्र सरकारही सहकार्य करणार आहे. दिवाळीपूर्वीच सरकार पूरग्रस्तांना मदत करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. माढा तालुक्यात सीना नदीला आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर निमगाव (माढा) व दारफळ (सीना) येथील पूरपरिस्थितीची त्यांनी बुधवारी (ता. २४) पाहणी केली. यावेळी पूरग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

