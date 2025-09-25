CM Devendra Fadnavis:निकषांवर बोट न ठेवता पूरग्रस्तांना करणार मदत:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस;दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत खात्यात होणार जमा

माढा: निकषांवर बोट न ठेवता नागरिक केंद्रीत, शेतकरी केंद्रीत मदत करणार असून यासाठी केंद्र सरकारही सहकार्य करणार आहे. दिवाळीपूर्वीच सरकार पूरग्रस्तांना मदत करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. माढा तालुक्यात सीना नदीला आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर निमगाव (माढा) व दारफळ (सीना) येथील पूरपरिस्थितीची त्यांनी बुधवारी (ता. २४) पाहणी केली. यावेळी पूरग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निमगाव माढा येथील पुराच्या पाण्याची पाहणी केली. त्यानंतर ते महातपूर मार्गे दारफळ (सीना) या गावाला आले. तेथील काही महिलांशी संवाद साधला. पत्रकारांची संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. शेतीचे नुकसान झाले आहे. घरामध्ये पाणी गेले आहे. घरातील साहित्य आणि अन्नधान्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागरिकांमध्ये फार चिंता आणि आक्रोश आहे. त्यामुळे आपण सर्वांना मदत करणार आहोत..शासनाने हा निर्णय घेतला आहे की कुठलेही अधिकचे निकष न लावता आणि कुठे आवश्यकता असेल तर निकष शिथिल करून नागरिक केंद्रित मदत केली जाईल. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, माजी खासदार रणजीतसिंह नाईक - निंबाळकर, माजी सभापती विक्रमसिंह शिंदे, जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, माजी सभापती शिवाजी कांबळे आदी उपस्थित होते..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.कर्जमाफीबाबत उत्तर टाळलेपत्रकारांनी कर्जमाफीबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे टाळले आणि आता तातडीची मदत देणे महत्त्वाचे आहे असे सांगितले. एनडीआरएफ मदत कार्यात गुंतली असून २२ जणांची सुटका केली आहे. या दौऱ्यामध्ये निमगावचा दौरा संपवून जात असताना काही ग्रामस्थ, महिला मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहत थांबल्या होत्या. आमच्या व्यथा ऐकावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांची गाडी काही सेकंद थांबली आणि थांबलेल्या लोकांचे न ऐकताच मुख्यमंत्री पुढे निघून गेल्यामुळे ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.