Solapur Accident: सोलापूर महामार्गावर हृदयद्रावक घटना; आईच्या मांडीवरचा चिमुकला गेला दगावला, अक्कलकोट दर्शनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला..

सोलापूर : पुण्याहून अक्कलकोट येथे श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी निघालेल्या कारचा (एमएच १२, एनजे ९९४२) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाजवळ अपघात झाला. ट्रक आणि कारच्या अपघातात कारमधील दोन महिला जागीच ठार झाल्या. तर दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून दोघेजण जखमी झाले. सोमवारी (ता. १८) सकाळी सव्वासहाच्या सुमारास हा अपघात झाला..पुण्यातील देहू रोड परिसरातील उमेश प्रकाश मोरे हे आपल्या कुटुंबासह मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास सोलापूरच्या दिशेने निघाले होते. त्यांच्यासोबत पत्नी, दीड वर्षाचा मुलगा, दोन मावश्या होत्या. अक्कलकोटला जाऊन स्वामी समर्थांचे दर्शन घेऊन ते पंढरपूरला येणार होते. तेथून रात्री पुण्याला जायचे, असे त्यांचे नियोजन होते. मात्र, विद्यापीठाजवळ आल्यावर समोरील ट्रक चालकाने अचानक लेन बदलली आणि मागून येणाऱ्या कारची ट्रकला जोरात धडक बसली. .यात कारचा समोरील भाग चक्काचूर झाला होता. त्यात कारमधील सिंधू रवी खंडागळे (वय ४३, रा. राहुरी, अहिल्यानगर) व नंदा भाऊराव हताळकर (वय ४९, रा. तळवडे, पुणे) या दोघींचा जागीच मृत्यू झाला. तर रुद्राक्ष उमेश मोरे (वय दीड वर्ष) या चिमुकल्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कारची ट्रकला क्लिनर साईडने धडक बसली. त्यामुळे चालकाशेजारील आणि त्यांच्या मागील बाजूला बसलेली, अशा दोन्ही महिला अपघातात ठार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस व सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याचे अंमलदार अपघातस्थळी दाखल झाले. तालुका पोलिस ठाण्यातील अंमलदार गणेश लोखंडे, मनोज भंडारी, सत्यजीत जगताप व चालक बनकर यांनी दोन्ही वाहने बाजूला केली. अपघातामुळे सुमारे अर्धा तास वाहतूक खोळंबली होती..आईच्या मांडीवर झोपला होता दीड वर्षाचा रुद्राक्षविद्यापीठाजवळील कार आणि ट्रकच्या अपघातात तिघे ठार झाले असून दोघेजण जखमी झाले आहेत. यात कार चालक उमेश मोरे, त्यांची पत्नी साक्षी मोरे यांचा समावेश आहे. दीड वर्षाचा रुद्राक्ष आई साक्षी यांच्या मांडीवर झोपला होता. अपघातात तो खाली पडला. यात त्याच्या डोक्याला जबर मार लागला होता. त्याला उपचारासाठी सोलापुरातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.