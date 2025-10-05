Wonderful journey: 'कालीच्या रूपात ३३०० कि.मी.वाट तुडवत येतोय तुळजापूरला'; हैदराबादच्या बाबूराव पेंटय्यांचा चार वर्षांपासून प्रवास

सोलापूर : आदिशक्तीच्या भक्तीमार्गावर चालताना एका भाविकाने गेल्या चार वर्षांपासून अद्भूत प्रवास केला आहे. त्यामुळे भाविकांच्या आकर्षणाचे कारण हा भाविक ठरत आहे. हैदराबाद येथील मलिकपेठचे रहिवासी बाबूराव पेंटय्या यांची आदिशक्तीवर प्रचंड श्रद्धा आहे. या श्रद्धेपोटीच्या त्यांनी कालिकामातेच्या वेशभूषेत हैदराबाद ते कोलकता व कोलकता ते तुळजापूर असा ३३०० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा प्रवास करत तुळजाभवानीच्या दर्शनाची आस पूर्ण केली आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी आतुरपश्चिम बंगालमधील शमशाबाद मधील लाडकुडा येथील कालीमातेच्या दर्शनानंतर बाबूराव पेंटय्या याचे मन तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी आतुर झाले. शनिवारी दुपारी रेल्वेतून उतरल्यानंतर त्यांनी तुळजापूरच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू केला. तुळजापूर नाका येथे कालिकामातेच्या वेशभूषेत त्यांनी अनेकांना आकर्षित केले. त्यांची वेशभूषा पाहून अनेकांनी दर्शन घेत यथाशक्ती मदत देखील केली..देवीच्या दर्शनाची आस स्वस्थ बसू देत नाही. कालिकामातेच्या व तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी मी या वेशभूषेत प्रवास करतो. आईच्या आशीर्वादाने लोक यथाशक्ती मदत करतात. सोमवारी तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेऊन हैदराबादला जाणार आहे.- बाबूराव पेंटय्या, देवीभक्त हैदराबाद.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.नागरिकांनी घेतले दर्शनबाबूराव यांनी धारण केलेला कालीमातेचा वेश अत्यंत प्रभावी आणि हुबेहूब होता. अंगावर काळी वेशभूषा, गळ्यात मुंडमाळा, जिभेचे टोक बाहेर काढून केलेली रंगरंगोटी आणि हातात खड्ग या रूपाचे अनेकजण दर्शन घेऊन तुळजापूरकडे मार्गस्थ होत होते. व्यवसायाने लोहारकाम करणाऱ्या पेंटय्या यांनी केवळ भक्तीपोटी हा अनोखा प्रवास केला. या प्रवासाने भक्तीच्या अनोख्या सामर्थ्याची प्रचिती दिली, तसेच देशातील सांस्कृतिक आणि धार्मिक स्थळांमध्ये असलेल्या भावनिक एकरूपतेचे दर्शन घडवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.