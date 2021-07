वारकऱ्यांवर आली "येथेच माझे पंढरपूर' म्हणण्याची वेळ !

सलग दोन वर्षे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पंढरपूरला आषाढी वारीकरिता जाता येत नसल्यामुळे दिंड्यांतील भक्त जड अंत:करणाने "येथेच माझे पंढरपूर' असे म्हणत आहेत.

पांडे (सोलापूर) : कोरोनाच्या (Covid-19) पार्श्वभूमीवर दिंड्यांना परवानगी न मिळाल्याने पंढरपूर आषाढी वारी जवळ येऊ लागली तसतसे दरवर्षी गावोगावी येणाऱ्या दिंड्यांचे हलकारे ऐवजी आता दिंडीचे चालक व वारकरी महाराज गावोगावी जाऊन अन्नदात्यांची भेट घेऊन, याही वर्षी कोरोना संसर्ग वाढू नये म्हणून दिंड्या पंढरपूरला (Pandharpur) सलग दुसऱ्या वर्षीही जाणार नसल्याचे सांगत आहेत. सलग दुसऱ्या वर्षी आषाढी वारीकरिता पंढरपूरला जाता येत नसल्याने "येथेच माझे पंढरपूर' असे म्हणण्याची वेळ वारकऱ्यांवर आली आहे, अशी खंत महाराज व वारकरी व्यक्त करीत आहेत. (Devotees are emotional as they cannot go to Pandharpur for Ashadi Wari-ssd73)

हेही वाचा: आमदार प्रणिती शिंदे यांना मिळणार मंत्रिपद !

करमाळा तालुक्‍यामधून (Karmala Taluka) शंभरपेक्षा जास्त दिंड्या पंढरपूरला जात असतात. नगर, बीड, औरंगाबाद, पैठण, नेवासा, दौलताबाद आदी गावांतून करमाळा तालुक्‍यातील गावांमध्ये चहा- अल्पोपाहार घेतात. मुकाम ठिकाणी लोक वारकऱ्यांना अन्नदान करतात. गावातील तसेच शहरातील लोक या दिंड्यांमध्ये सामील होतात. पंढरपूरला वर्षातून एकदा पायी वारी करणारे लोक वारकरी व महाराजांच्या भेटी घेत आहेत. सलग दोन वर्षे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पंढरपूरला आषाढी वारीकरिता जाता येत नसल्यामुळे दिंड्यांतील भक्त जड अंत:करणाने "येथेच माझे पंढरपूर' असे म्हणत आहेत.

हेही वाचा: पडळकरांच्या गाडीवर दगड मारणाऱ्या अमितने छातीवर गोंदवले शरद पवार !

वयाच्या तीस वर्षांपासून आषाढी वारीत पंढरपूरला वारकरी म्हणून जात आहे. आता माझे वय साठ वर्षे आहे. दोन वर्षे झाली करोनामुळे वारी हुकल्याने दु:ख होत आहे.

- सुनील मुजावर

पंढरपूरला आषाढी वारी काळात दिंड्या व वारकरी हरी नामाच्या गजराने दुमदुमत जात असतात. गावात दिंड्यांचे मोठ्या भक्तिभावाने स्वागत केले जाते. मात्र आता दिंड्या गावात येणार नसल्यामुळे सुनेसुने वाटत आहे.

- नवनाथ दुधे महाराज