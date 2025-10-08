सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'श्री विठ्ठल दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना तरुणांची मारहाण'; चार जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू

Violence Near Vitthal Temple: पुणे येथील काही भाविक मंगळवारी पहाटे दर्शनासाठी मंदिर परिसरात आले होते. या दरम्यान मोटारसायकलवरून आलेल्या काही अज्ञात तरुणांमध्ये आणि भाविकांमध्ये बाचाबाची झाली. यामध्ये या तरुणांनी भाविकांवर दगड मारून हल्ला केला.
Devotees attacked during Vitthal darshan in Pandharpur; four injured and admitted to a private hospital.

Devotees attacked during Vitthal darshan in Pandharpur; four injured and admitted to a private hospital.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: पंढरपुरात काही हुल्लडबाज तरुणांनी श्री विठ्ठल दर्शनासाठी आलेल्या पुणे येथील भाविकांना दगडाने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना मंदिर परिसरात मंगळवारी (ता. ७) पहाटेच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे भाविकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
attack
Youth
Private Hospital
violence
district
police investigation
devotees
devotees darshan
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com