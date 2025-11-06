Dhairyasheel Mohite-Patil: संकटकाळी सोबत राहिलेल्या तरुणांना संधी देणार: धैर्यशील मोहिते-पाटील; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्ता संवाद मेळावा

मोहोळ: मोहोळ तालुक्याची राजकीय परिस्थिती विचित्र झाली आहे, अशी चर्चा आम्ही ऐकतोय. कुणी भाजपमध्ये जातोय तर कोण आघाडी करून लढतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हा जो संकटकाळी पवारसाहेबांच्या मागे उभा राहिला अशा तरुणांना संधी देणार आहे. आम्ही चिन्हावर निवडणुका लढवणार आहोत. आघाडी होवो अथवा न होवो. वेगळी आघाडी करून लढायचे व नंतर इकडून तिकडे उड्या मारायच्या, हे या पक्षात चालणार नाही. कुठलाही निर्णय मी एकटा घेणार नाही. त्यासाठी कोअर कमिटी स्थापन करून उमेदवारी निश्चित करण्याची जबाबदारी समितीवर असणार असल्याचे प्रतिपादन खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी व विचारविनिमय करण्यासाठी मोहोळ येथे कार्यकर्ता संवाद बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते..खासदार मोहिते पाटील म्हणाले, खासदार शरद पवार यांनी सोलापूर जिल्ह्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे. सर्वांनी कामाला लागावे. केवळ लेटर पॅड वर स्वतःची कामे करू नयेत, सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा. माजी आमदार रमेश कदम म्हणाले, मी आमदार झालो ते केवळ खासदार शरद पवारांच्या विचारांमुळेच. त्यामुळेच मोहोळची बाजारपेठ मी वाचवू शकलो. जी महिला खरोखर अनुसूचित जाती आरक्षणाची आहे. तिलाच नगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली पाहिजे. बनावट दाखले आणून सत्ता काबीज करणाऱ्यांना संधी देऊ नये. मोहोळची नगरपरिषद ही ठेकेदारमुक्त झाली पाहिजे..यावेळी संजय क्षीरसागर म्हणाले, खासदार प्रणिती शिंदे यांना मोहिते-पाटील व सर्वसामान्यांमुळेच ६४ हजाराचे मताधिक्य मिळाले. संघटनेची रचनात्मक बैठक आयोजित करून जबाबदाऱ्यांचे वाटप करावे. यावेळी रवींद्र पाटील व विलास पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी तालुकाध्यक्ष विनय पाटील यांनी बैठकीचा उद्देश विशद केला. याप्रसंगी रणजित चवरे, संजय क्षीरसागर, अॅड. पवन गायकवाड, कैलास खडके, अशोक देशमुख, सुवर्णा शिवपुरे, अरुण तोडकर, विनंती कुलकर्णी, चंद्रकांत इंगळे, बंदेनवाज कोरबू, विलास पाटील, बाबा पाटील, रवींद्र पाटील आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आमदार राजू खरे अनुपस्थितजिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख म्हणाले, मोहोळ तालुका हा शरद पवार व विजयदादांना मानणारा आहे. येणाऱ्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. त्यामुळे मोहिते पाटील हे कार्यकर्त्यांची कदर करणारे आहेत. तसेच देशमुख यांना पक्षाचे मोहोळचे विद्यमान आमदार राजू खरे हे अनुपस्थित असल्याबाबत विचारल्यावर ते म्हणाले, आम्ही त्यांना कळविले होते. पण ते आले नाहीत. माहिती घेऊ व वरिष्ठांना कळवू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.