Dhairyasheel Mohite Patil: विकासाचे व्हिजन ठेवून उमेदवार निवडणूक रिंगणात: धैर्यशील मोहिते पाटील; अकलूजमध्ये फोडला प्रचाराचा नारळ..

Akluj election: स्थानिक राजकारणात त्यांच्या नेतृत्वाची छाप स्पष्ट दिसत आहे. मतदारसंघातील विविध गटांशी संवाद साधून त्यांनी आपला विकासात्मक अजेंडा मांडला. या मोहिमेने इतर उमेदवारांसमोर एक नवीन उर्जा निर्माण केली असून, स्थानिक विकासासाठी मतदारांची अपेक्षा वाढली आहे.
अकलूज : अकलूजचा शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वैद्यकीय अशा विविध क्षेत्रात विकास साधला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विकासाचे एक व्हिजन ठेवून निवडणुकीत उतरला आहे. या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना बहुसंख्येने विजयी करा असे आवाहन खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केले.

