Dhairyasheel Mohite Patil: विकासाचे व्हिजन ठेवून उमेदवार निवडणूक रिंगणात: धैर्यशील मोहिते पाटील; अकलूजमध्ये फोडला प्रचाराचा नारळ..

अकलूज : अकलूजचा शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वैद्यकीय अशा विविध क्षेत्रात विकास साधला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विकासाचे एक व्हिजन ठेवून निवडणुकीत उतरला आहे. या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना बहुसंख्येने विजयी करा असे आवाहन खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केले. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या निवडणुकीसाठीच्या प्रचाराचा शुभारंभ पाटील वाड्यात करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, जयसिंह मोहिते पाटील, मदनसिंह मोहिते पाटील, आमदार उत्तम जानकर, शिवसेनेचे संभाजी शिंदे, नामदेव वाघमारे, स्वप्निल वाघमारे आदी उपस्थित होते..खासदार मोहिते पाटील म्हणाले अकलूज ग्रामपंचायतीचा राज्यभरात इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतपेक्षा चांगला विकास साधला आहे. मोहिते पाटलांनी अनेकांच्या आजारात मदत केली मात्र त्याचा कधी गवगवा केला नाही. तसे करून त्यांच्या दुःखाची खपली काढायची नाही. अकलूजकरांसाठी आपल्यावर झालेली टीका सहन करू मात्र अकलूजकरांवर जाणार असाल तर सोडणार नाही असा इशाराही मोहिते पाटील यांनी दिला..यावेळी आमदार उत्तम जानकर यांनी मोहिते पाटलांना आपण विद्यार्थीदशे पासून विरोध विरोध केला मात्र तो तत्वांचा, सत्तेसाठी होता, मात्र त्यात कुठेही दहशत अनुभवायला मिळाली नाही. अकलूजमध्ये येऊन आपण दहशतीची भाषा करता हीच अकलूजमध्ये दहशत नसल्याची पावती असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधक करीत असल्याच्या असलेल्या टीकेचा चौफेर समाचार घेतला. यावेळी शिवतेजसिंह मोहिते पाटील यांनी पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज याबाबतच्या योजना तसेच मूलभूत गरजांवर काम करणार असल्याचे सांगितले. ॲड. रणजित भोसले, ॲड. वजीर शेख, राजेंद्र सूर्यवंशी, अविनाश काळे, तळेकर आदींनी मनोगत व्यक्त केले. बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षास पाठिंबा जाहीर केला..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...'अकलूजच्या योजना राज्याने स्वीकारल्या'यावेळी किशोरसिंह माने पाटील यांनी सहकार महर्षीपासून अकलूजला प्रत्येक सरपंचांनी काही ना काही असे निर्णय घेतले. योजना राबविल्या. पुढे जाऊन राज्य सरकारने तशाच योजना राबवल्या. मोहिते पाटलांची दूरदृष्टी दिसून येत असल्याचे सांगत गत चार पिढ्यांची नाळ यापुढेही टिकेल असा विश्वास व्यक्त केला.