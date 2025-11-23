Solapur Police : पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांच्यावरील गुन्हा रद्दबातल; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच कोल्हापूरचा निर्णय!

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांच्यावर शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात कसुरी केल्याचा गुन्हा घटना घडल्यानंतर तब्बल बारा वर्षांनी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. कर्तव्यामध्ये आपली काहीही चूक नसताना अन्यायाची भावना निर्माण झाल्याने पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यास उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे अंतिम सुनावणी होऊन गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. .याविषयी समजलेली अधिकमाहिती अशी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धनंजय अ. जाधव हे सन 2009 ते 2011 या कालावधीत टेंभुर्णी पोलीस ठाणे येथे प्रभारी अधिकारी म्हणुन कार्यरत होते. यावेळी निवृत्त पोलीस उपअधीक्षक काशिनाथ तळेकर यांचे वाघेवस्ती नजीकचे शेतात धनाजी शिवाजी केदार (रा. अरण ता.माढा) यांनी 10ऑक्टोबर 2009 रोजी जेसीबीने उकारल्याची तक्रार पोलीस ठाणे येथे घेऊन आले होते. परंतु प्रथमदर्शनी तक्रार ही दिवाणी स्वरूपाची असल्याचे सदर प्रकरणात वाद-विवाद असल्याचे लक्षात आल्याने तत्कालीनसहाय्यक पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी या प्रकरणाची चौकशी तत्कालीन पोलीस हवालदार प्रभाकर पाटील यांच्याकडे देऊन तळेकर यांच्या तक्रारीवरून 21 दिवसानंतर चौकशी अंती गुन्हा नोंद केला होता. .सहा पोलिसांवर गुन्हा दाखल.गुन्हा उशिरा नोंदवल्याने तळेकर यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी करमाळा, अप्पर पोलीस अधीक्षक सोलापूर, पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण , विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोल्हापूर आदी ठिकाणी तक्रारी अर्ज करून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. परंतु धनंजय जाधव यांनी गुन्हा नोंद करून कारवाई केली असल्याने तो अर्ज फाईल करण्यात आला होता. यानंतर तळेकर यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक यांचेकडे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याने तब्बल 12 वर्षांनी म्हणजेच सन 2022 साली तत्कालीन पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सुरेश निंबाळकर यांनी धनंजय जाधव यांचेवर पंढरपूर ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे नेमणुकीस असताना टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात कसुरीकेल्याने गुन्हा नोंदविला होता..हा गुन्हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी करमाळा यांच्याकडे तपासकामी वर्ग केला होता. कर्तव्यामध्ये आपली काहीही चूक नसताना अन्यायाची भावना निर्माण झाल्याने पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी या दाखल केलेल्या गुन्ह्यास उच्च न्यायालय मुंबई येथे सन 2022 साली एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी घडलेल्या घटनेबाबत व पुराव्यानिशी तंत्रशुद्ध बाजू मांडली. फिर्यादी तळेकर यांनीच आरोपीशी तडजोड केल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. .उच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावनीत या गुन्ह्याच्या तपासास स्थगिती देऊन पोलीस विभागाने याचिकाकर्ता म्हणजेच धनंजय जाधव यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करू नये असा आदेश दिला होता. या याचिकेची अंतिम सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे झाली. धनंजय जाधव यांच्या विरोधात पोलीस ठाणे टेंभुर्णी येथे नोंद झालेली एफ.आय.आर. रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालाने प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्यास आणखी कायदेशीर पाठबळ मिळाले असल्याचे मत पोलीस निरीक्षक जाधव यांनी व्यक्त केले आहे. याचिकेचे कामकाज मुंबई उच्च न्यायालयातील निष्णात वकीलॲड. विवेक साळुंखे यांनी पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.