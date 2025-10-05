संतापजनक घटना! 'अपंगत्वाचे कार्ड मागताच महिला वाहकास चोपले'; धाराशिव-परंडा बसमधील घटना, मारहाणीच नेमकं काय कारण?

बार्शी : धाराशिव-परंडा बस शहरातील परंडा रस्त्यावरून जाताना महिला बस वाहकाने प्रवाशास अपंगत्वाचे कार्ड मागितले. याचा राग आल्याने कार्ड नाही म्हणत महिलांनी शिवीगाळ करीत वाहक महिलेस मारहाण केली. बससमोर झोपून शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात सहा महिलांविरोधात गुन्हा दाखल केला. सहाजणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .बेबी पठाण, शायदा पठाण, शकिला पठाण, रेश्मा पठाण, अफरिन पठाण, रमेजा पठाण (सर्व रा. समता नगर, न्यायालयाच्या पाठीमागे, परंडा, जि. धाराशिव) अशी आरोपींची नावे आहेत. कविता मुंढे (बस वाहक, रा, कळंबवाडी, ता.बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना शनिवार(ता. ४) रोजी सकाळी सव्वा अकरा वाजता बार्शी शहरातील परंडा रस्त्यावर भोसले रुग्णालयासमोर घडली..धाराशिव-परंडा बसमध्ये प्रवाशांना तिकीट देत असताना एका प्रवाशास अपंगत्वाचे कार्ड मागितले असता कार्ड नाही म्हणून सांगितले, त्यावेळी तुम्हाला पूर्ण तिकीट घ्यावे लागेल असे सांगितले. .Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.तो अपंग आहे, तुला दिसत नाही का? असे म्हणून महिलांनी शिवीगाळ सुरु केली, तू शहाणी झाली काय? तुझ्या बापाची बस आहे का? असे म्हणत मारहाण सुरु केली. सर्व महिलांनी बससमोर झोपून सरकारी कामात अडथळा आणला व दमदाटी केली असे फिर्यादीत म्हटले आहे. तपास पोलिस हवालदार दत्तात्रय अडसूळ करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.