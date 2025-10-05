सोलापूर

संतापजनक घटना! 'अपंगत्वाचे कार्ड मागताच महिला वाहकास चोपले'; धाराशिव-परंडा बसमधील घटना, मारहाणीच नेमकं काय कारण?

Dharashiv–Paranda Bus Incident: तो अपंग आहे, तुला दिसत नाही का? असे म्हणून महिलांनी शिवीगाळ सुरु केली, तू शहाणी झाली काय? तुझ्या बापाची बस आहे का? असे म्हणत मारहाण सुरु केली. सर्व महिलांनी बससमोर झोपून सरकारी कामात अडथळा आणला व दमदाटी केली असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
Shocking Assault on Female Bus Driver Over Disability Card Request in Maharashtra

बार्शी : धाराशिव-परंडा बस शहरातील परंडा रस्त्यावरून जाताना महिला बस वाहकाने प्रवाशास अपंगत्वाचे कार्ड मागितले. याचा राग आल्‍याने कार्ड नाही म्हणत महिलांनी शिवीगाळ करीत वाहक महिलेस मारहाण केली. बससमोर झोपून शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात सहा महिलांविरोधात गुन्हा दाखल केला. सहाजणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

