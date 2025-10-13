सोलापूर : यंदाच्या दिवाळीतील अमावास्या तिथी २० ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजून ४४ मिनिटांनी सुरू होऊन मंगळवारी (ता.२१) सायंकाळी ५ वाजून ४४ मिनिटांनी समाप्त होणार आहे. त्यामुळे कोणताही संभ्रम न बाळगता मंगळवारी लक्ष्मीपूजन करणे योग्य राहील. धर्मसिंधू, पुरुषार्थ, चिंतामणी, तिथीनिर्णय आदी ग्रंथांमधील वचनांनुसार या दिवशी लक्ष्मीपूजनासाठीचा मुहूर्त धर्मशास्त्रसंमत आहे. यावर्षी २० ऑक्टोबर रोजी नरक चतुर्दशी, २१ ऑक्टोबर रोजी मंगळवारी लक्ष्मीपूजन, २२ ऑक्टोबर रोजी दिवाळी पाडवा, २३ ऑक्टोबर रोजी भाऊबीज याप्रमाणे ४ दिवस दिवाळी सणाचे आहेत. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.वसुबारस (शुक्रवार ता.१७) : सौभाग्यवतींनी व्रत करून सूर्यास्तानंतर गाय व वासराचे पूजन ‘ततः सर्वमये देवि सर्व देवैरलंकृते । मातर्ममाभिलषितं सफलं कुरू नन्दिनी ।।’ या श्लोक पठणाने करावे. पूजनासाठी गाय-वासरू उपलब्ध नसल्यास मूर्ती किंवा चित्राची पूजा करता येते. गोग्राससाठी गोशाळेस शक्य तितके सहकार्य करावे.धनत्रयोदशी, यमदीपदान (शनिवार ता.१८) : आश्विन कृष्ण त्रयोदशी म्हणजेच धनत्रयोदशी, यमराजाला प्रसन्न करण्याकरिता या दिवशी यमदीपदान करावे. घरातील अलंकार, स्वच्छ करून विष्णू, लक्ष्मी, कुबेर, योगिनी, गणेश, नाग, द्रव्यनिधी यांची पूजा करावी. सायंकाळी कणकेचा दिवा दक्षिणेस ज्योत करून प्रत्येकाने खालील मंत्र म्हणावा..मृत्यूना पाशदंडाभ्यांकालेन श्यामयासह ।त्रयोदश्यां दीपदानात्सूर्यजः प्रीयतां मम ।।नरक चतुर्दशी (सोमवार ता.२०) : दिवाळी साजरी करताना थंडीच्या काळात तेल लावून स्नान करण्याची सुरवात नरकचतुर्दशीला अभ्यंग स्नानापासून करावी. असे करणाऱ्यास नरकाची पीडा होत नाही, त्यामुळेच या स्नानाला महत्त्व आहे. अपमृत्यू टाळण्यासाठी यम, धर्मराज, मृत्यू, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षयकर, औदुंबर, दध्न, नील, परमेष्ठीन, वृकोदर, चित्र, चित्रगुप्त या १४ नावांनी वडील हयात असणाऱ्यांनी पाण्यात अक्षता घालून व वडील नसलेल्यांनी पाण्यात तीळ घालून यमतर्पण करावे..लक्ष्मीकुबेर पूजन (मंगळवार ता.२१) : व्यापारी वर्गासाठी आश्विनातील अमावास्या शुभ असते. यादिवशी रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करीत असते. यादिवशी घर, दुकान झाडून, स्वच्छ करून, सुशोभित करून सूर्यास्तानंतर लक्ष्मी व कुबेर यांचे साळीच्या लाह्यांच्या साह्याने पूजन करून ऐश्वर्य, संपत्ती, समृद्धीसाठी प्रार्थना करावी. त्यानंतर लक्ष्मीदेवीची ‘नमस्ते सर्वदेवानां वरदाऽसि हरिप्रिये । या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्त्वदर्चनात् ।।’ या मंत्राने प्रार्थना त्यानंतर ‘धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपायच । भवन्तु त्वत्प्रसादेन धनधान्यादिसम्पदः ॥’ या मंत्राने कुबेराची प्रार्थना करावी..बलिप्रतिपदा (बुधवार ता.२२) : कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला बलिप्रतिपदा असे म्हणतात. या दिवशी बळीराजाची पूजा करावी. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेस विक्रम संवत्सर म्हणजे व्यापारी वर्ष सुरू होते. वहीपूजन, दुकानाची पूजा करून नवीन वर्षाचे स्वागत करावे. या दिवशी पत्नीने पतीस ओवाळावे म्हणजे दोघांचे ही आयुष्य वाढते. मुहूर्त - पहाटे ३:०० ते ६:००, सकाळी ६:३० ते ९:३०, सकाळी ११:०० ते १२:३०यमद्वितीया, भाऊबीज (गुरूवार ता.२३) : कार्तिक शुक्ल द्वितीयेच्या दिवशी यमराज आपल्या बहिणीच्या हातचे भोजन करून बहिणीचासत्कार करीत असे, अशी पुराणात कथा आहे. म्हणून या दिवशी बहिणीने भावाला जेवावयास बोलावून त्याला ओवाळावे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महाराष्ट्रात दाते पंचांगसह १०० पेक्षा अधिक पंचांगात आणि अन्य सर्व कॅलेंडरमध्येसुद्धा २१ ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजन दिले आहे. त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे सण-उत्सव साजरे करावेत, संभ्रम करून घेऊ नये. सण-उत्सवामुळे भारतात आर्थिक उलाढाल वाढते. त्यामुळे आर्थिक स्वास्थ्य प्राप्त होऊन या सण-उत्सवांमुळे भारताची प्रगती होण्यास सहकार्य लाभते.- मोहन दाते, दाते पंचांगकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.