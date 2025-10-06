Reconciliation Vision: धर्म वेगळे, श्रध्दा एक; धर्मीय सलाेख्याचे दर्शन ; हरियाना, मुंबईच्या भक्तांची पाऊले तुळजापूरकडे..

सोलापूर : धर्म वेगळा असला तरी आई तुळजाभवानीच्या दर्शनाची आस सर्वांनाच असते. तिला सर्व लेकरे समानच असतात. सोमवारच्या कोजागरी पौर्णिमेला देवीची मंचकी निद्रा समाप्त होत असल्याने तिच्या दर्शनासाठी सर्व धर्मीय भक्तांची गर्दी तुळजापूर रोडवर झाली आहे. उन्हातानाची काळजी न करता हजारो भक्तांची पावले तुळजापूरच्या दिशेने निघाली आहेत. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .तान्हुल्यापासून ते अगदी वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांनाच देवीच्या दर्शनाची ओढ लागल्याने सोलापूर-तुळजापूर मार्ग भक्तांनी फुलून गेला होता. धार्मिक किंवा जातीय भेदभावाला थारा न देता, ‘आई राजा उदो उदो’चा गजर या मार्गावर सुरू होता. यावर्षीच्या यात्रेत विशेषतः मुस्लिम समाज, तसेच वाल्मीकी आणि हिंदू समुदायातील भाविक मोठ्या संख्येने पायी तुळजापूरकडे येत आहेत. हरियाना, इंडी आणि मुंबईसारख्या दूरच्या ठिकाणाहून हजारो किलोमीटरचा प्रवास पायी करत हे भक्त तुळजापूरकडे मार्गस्थ होत आहेत..५० हून अधिक सामाजिक संस्थांची महाप्रसाद सेवासोलापूर ते उळे मार्गापर्यंतच जवळपास ५० हून अधिक सामाजिक संस्थानी तुळजापूरला पायी जाणाऱ्या भक्तांसाठी महाप्रसादाची सोय केली होती. अनेक भक्तांनी त्याचा लाभ घेऊन तुळजापूरच्या दिशेने मार्गक्रमण केले..१६ वर्षांपासून मी आईची पायी वारी करत आहे. यंदा माझ्यासोबत अनिता निद्रानाश यांच्यासह इतर लोकही आहेत. आम्ही हरियानातून फक्त देवीच्या दर्शनाला येतो. संपूर्ण वाल्मीकी समाजाचे भक्त भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून दर्शनासाठी येतात.- सारिका आझाद बागडी, हरियाना.लग्नाच्या आधीपासून तुळजापूरला पायी एकटीच जाते. लग्नानंतरही वारी सुरू आहे. सध्या शेळगी येथे दोन लहान मुलांना सोडून देवी दर्शनासाठी निघाली आहे. पहाटेपर्यंत तुळजापुरात दर्शन घेऊन पुन्हा माघारी घरी परतायचे आहे. देवीमाताच बळ देत असल्याने सर्व काही शक्य होते.- स्वाती कोनापुरे, सोलापूर.देवीला साकडे घातले होते. तिने ते पूर्ण केले आहे. त्यामुळे यंदा पायी घुंगरू बांधून पायी तुळजापूर वारी करते आहे. सकाळपासून पायी निघाले आहे. सकाळपर्यंत देवीच्या मंदिरात पोहोचल्यानंतरच मला समाधान लाभेल. जवळपास १५ जणांसह मी दर्शनाला जात आहे.- विजयालक्ष्मी हुगार, गुलबर्गा.देवीच्या दर्शनासाठी गेल्या चार वर्षांपासून पायी तुळजापूरला जाते. अक्कलकोट तालुक्यातील तडवळ गावातून ते तुळजापूर अशी वारी असते. देव सर्वत्र असतो यावर श्रद्धा ठेवून गावातील मैत्रिणींसह मी देवीच्या दर्शनाला पायी वारी करते. गावातील जवळपास ५० जण ही वारी पायीच करतात.- नूरजहाँ बोरूटी, तडवळ.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.गेल्या २२ वर्षांपासून मी पायी देवी दर्शनाला जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून संपूर्ण कुटुंबासह पायी तुळजापूर वारी करत आहे. रविवारी सकाळीच सोलापूरला आलो. आता पायी तुळजापूरकडे निघालो आहोत. सकाळपर्यंत तुळजापुरात देवीचे दर्शन घेऊ अशी आशा आहे.- शरद इग्वे व कुटुंबीय, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.