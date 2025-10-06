सोलापूर

Reconciliation Vision: धर्म वेगळे, श्रध्दा एक; धर्मीय सलाेख्याचे दर्शन ; हरियाना, मुंबईच्या भक्तांची पाऊले तुळजापूरकडे..

Unity in Faith: तान्हुल्यापासून ते अगदी वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांनाच देवीच्या दर्शनाची ओढ लागल्याने सोलापूर-तुळजापूर मार्ग भक्तांनी फुलून गेला होता. धार्मिक किंवा जातीय भेदभावाला थारा न देता, ‘आई राजा उदो उदो’चा गजर या मार्गावर सुरू होता.
Pilgrims from Haryana and Mumbai at Tuljapur Temple, showcasing devotion and unity across religions during Dharmiya Salokhya darshan.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : धर्म वेगळा असला तरी आई तुळजाभवानीच्या दर्शनाची आस सर्वांनाच असते. तिला सर्व लेकरे समानच असतात. सोमवारच्या कोजागरी पौर्णिमेला देवीची मंचकी निद्रा समाप्त होत असल्याने तिच्या दर्शनासाठी सर्व धर्मीय भक्तांची गर्दी तुळजापूर रोडवर झाली आहे. उन्हातानाची काळजी न करता हजारो भक्तांची पावले तुळजापूरच्या दिशेने निघाली आहेत.

