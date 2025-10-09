सोलापूर

fitness inspiration:'पोलिस आयुक्तांचा वाहन चालक धावतो दररोज २१ किलोमीटर'; आतापर्यंत जिंकल्या ५५ पेक्षा जास्त मॅरेथॉन

From Duty to Determination: सोलापूर जिल्ह्यातून पोलिस गेममध्ये क्रॉस कंट्रीत सलग दोन वर्षे गोल्ड मेडल, हाफ मॅरेथॉन, फुल मॅरेथॉन, अल्ट्रा मॅरेथॉन, अल्ट्रासायक्लोतन व कॉम्रेड अशा स्पर्धांमध्ये मेडेल्स पटकावणारे लगमण्णा एकमेव आहेत.
“Commissioner’s driver sets fitness example — runs 21 km daily, wins 55 marathons across Maharashtra.”

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: धावण्यामुळे शारीरिक तंदुरुस्ती कायम रहाते या हेतूने पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांच्या शासकीय वाहनाचे चालक अंमलदार लगमण्णा माळी (रा. आहेरवाडी, ता. दक्षिण सोलापूर) हे दररोज २१ किमी धावतात. वयाची चाळिशी सुरू असूनही त्यांचा हा सराव अखंडित आहे. त्यांनी आतापर्यंत तब्बल ५५ मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेऊन त्यात पारितोषिके पटकावली आहेत. आता ते ‘सकाळ’तर्फे आयोजित मॅरेथॉनमध्ये पोलिस आयुक्तांसमवेतही धावणार आहेत.

