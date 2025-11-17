Sharad Pawar: सरसकट पैसे वाटण्यावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करू: शरद पवार : काँग्रेस संपेल असे वाटत नाही, नेमकं काय म्हणाले?

सोलापूर : निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्र व बिहारमध्ये सरकारने लाडकी बहीण नावाची योजना आणली. सरसकट दहा हजार रुपये देणारी अशी योजना कधी पाहिली नव्हती, त्या योजनेचा हा परिणाम आहे का? याचा विचार सामान्यांनी करावा. संसदेचे अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर या दरम्यान आहे. देशातील प्रमुख विरोधकांना एकत्र घेऊन आम्ही या योजनांवर चर्चा करणार आहोत. अशा पद्धतीच्या योजनांबाबत काही तरी धोरण ठरविले पाहिजे यावर आम्ही चर्चा करणार असल्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सांगितले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.माजी महापौर ॲड. यु. एन. बेरिया यांचा सन्मान सोहळा सोलापुरातील हेरिटेज लॉनमध्ये झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे, खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार नारायण पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार राजू खरे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख आदी उपस्थित होते. ज्येष्ठ नेते पवार म्हणाले, बिहारच्या बाबतीत आमची माहिती वेगळी होती पण निकाल वेगळा लागला आहे..लागलेला निकाल स्वीकार करायचा असतो. नगरपरिषदेच्या निवडणुका या स्थानिक असतात, या निवडणुकीत आम्ही पडत नव्हतो. स्थानिक नेतृत्व एकत्रित येऊन ठरवतात. भाजपला बाजूला ठेवून एकत्रित येत असतील तर अडचण नाही..ज्येष्ठ नेते पवार म्हणाले, महाराष्ट्रात १९५७ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समिती विजयी झाली. त्यावेळी काँग्रेस संपली असेच सर्व म्हणत होते. मला जेवढी काँग्रेस समजते त्यावरून काँग्रेस संपेल असे वाटत नाही. गांधी, नेहरू यांचा विचार स्वीकारणारी ही काँग्रेस आहे. पक्ष असे सहजासहजी संपत नसतात. काँग्रेस पुन्हा उभा राहिलेली आपण पाहू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..आमदार आमच्यासोबतच...आमच्या आमदाराने एखाद्या प्रश्नावर वेगळे मत मांडले तर त्याच्या खोलात मी जाऊ इच्छित नाहीत. ज्या वेळी पक्षाच्या धोरणाचा विचार येतो, त्यावेळी ते आमदार पक्ष धोरणाच्या चौकटी बाहेर नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. काही दिवसांपासून मोहोळचे आमदार राजू खरे हे वेगळी भूमिका घेत आहेत. शरद पवार यांनी प्रसार माध्यमांपुढे मांडलेल्या या भूमिकेमुळे आमदार खरे यांना आज एक प्रकारे क्लिन चिटच मिळाल्याचे मानले जात आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...जातीधर्मात अंतर वाढविण्याचा प्रयत्नसोलापूर शहर हे सामाजिक प्रश्नांवर नेहमी एका विचाराने जाणारे शहर आहे. अलिकडे काही काही शक्ती जाती धर्मामध्ये अंतर वाढवत आहेत. देशाच्या ऐक्यावर तो आघात आहे. काही शहरे, काही समाज आपली राजकीय जबाबदारी लक्षात घेऊन यामध्ये तडजोड करत नाहीत. त्यामध्ये सोलापूर शहराचा उल्लेख आता करावा लागेल. सामाजिक ऐक्यासाठी सोलापूरने देशापुढे आदर्श ठेवल्याचेही पवार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.