Solapur News:'रुग्णालय परिसरात सायलेंट झोन कृतीत आणा'; शहरातील वैद्यकीय संघटनांनी वेधले लक्ष, डीजे अन्‌ लेझरमुळे शांतता धोक्यात

सोलापूर: डीजे व लेझरच्या वापराने शहरातील आरोग्य सेवा विस्कळित झाली आहे. ही स्थिती सोलापूरच्या शांततेवर आघात करणारी आहे. तसेच आरोग्याच्या प्रश्न बिकट होत आहे. त्यामुळे उद्याची नवी पिढी धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे..Karad Crime: 'कऱ्हाड तालुक्ताून पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी दोघांना अटक'; पाोलिसांकडून गोवारेत कारवाई, १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त .डीजेमुक्त सोलापूरसाठी डॉक्टरांनी काढलेल्या रॅलीनंतर डीजेमुक्ती सोलापूर कृती समितीचे सदस्य युवराज पवार, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मंजूषा शहा, सेक्रेटरी डॉ. अर्चना खरे, निमाचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ जिड्डीमनी, सोलापूर हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संजय मंठाळे, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. कौस्तुभ तांबेकर, होमिओपॅथी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सुनील वरळे, वैशंपायन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर, यशोधरा हॉस्पिटलचे चेअरमन डॉ. बसवराज कोलूर, फिजिओथेरपी असोसिएशनचे डॉ. राधिका क्षीरसागर, डॉ. संदीप भागवत, गायनॅक असोसिएशनच्या डॉ. सुजाता कुलकर्णी यांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांना मागण्याचे निवेदन दिले. या निवेदनात पहिल्या टप्प्यात डीजे व लेझर प्रकाशाने होणाऱ्या समस्या मांडण्यात आल्या..डीजेच्या त्रासाचा हृदयाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. अनेक वेळा हृदयाविकाराचा त्रास होण्याची शक्यता असते. अस्वस्थता वाढण्याची लक्षणे देखील दिसतात. एकूणच हृदयाच्या आरोग्यावर डीजेचा वाईट परिणाम होतो.- डॉ. शैलेश पाटील, हृदयरोगतज्ज्ञ.सातत्याने डीजेचा त्रास वाढत चालला आहे. शहराच्या आरोग्यास हे हानिकारक आहे. सामान्य व्यक्तीला याचा त्रासच होतो. रुग्णालयातील आरोग्यसेवांना डीजेच्या कर्कश आवाजाचा अडथळा होत आहे. महत्त्वाच्या व गंभीर उपचाराच्या वेळी शांतता असणे आवश्यक असते. त्यामुळे डीजे बंदी करावी.- डॉ. राहुल आमले, कॉस्मेटिक सर्जन.डीजेच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आवाजाचा परिणाम बालकांवर होतो. बालकांना हा आवाज असह्य होतो. त्याचा परिणाम त्यांची मानसिक स्थिती विस्कळित होते. तसेच त्याच्या विकसित होणाऱ्या शरीरावर देखील विपरीत परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे वाढ होत असलेल्या बाळांवर डीजेचा वाईट परिणाम होऊ नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे.- डॉ. अतुल झंवर, बालरोग तज्ज्ञ.लेझर लाईटचा परिणाम डोळ्यावर होतो. लेझर किरणामुळे डोळ्यातील उतींचे (टिश्यू) नुकसान होते. नेत्रबिंदूवर लेझर किरण फोकस झाल्यास क्षणार्धात रुग्णावर गंभीर परिणाम होतो. लेझर लाईटचा बुब्बुळांवर, डोळ्यातल्या भिंगावर फोकस झाला तर फोटो डिस्ट्रक्शन अथवा टिश्यूचे कोॲग्युलेशन होते.- डॉ. उमा प्रधान, नेत्रतज्ज्ञ.डीजेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीमिरवणुकीतील रुग्णालयात पोचणे अशक्यरुग्णवाहिका मिरवणुकीत अडकल्याने उपचारास विलंबगंभीर रुग्ण, गर्भवती माता, अपघातातील रुग्णांवर उपचारास विलंबडॉक्टर व परिचारिकांना वेळेत क्लिनिक व रुग्णालयात वेळेत पोचण्यास विलंबरुग्णालय परिसरात डीजेच्या आवाजाने अशांतताआयसीयू, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूतीगृहांना शांततापूर्ण वातावरणाची गरजडीजेच्या कर्कश आवाजाने रुग्णांत अस्वस्थता, ताणाची लक्षणेअशांततेमुळे डॉक्टर व परिचारिकांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाममहत्त्वपूर्ण शस्त्रक्रिया व गंभीर आजाराच्या तपासणीवर विपरीत परिणाम.Satara politics: सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कुणबी वाढवणार ‘ओबीसी’त स्पर्धा; इच्छुकांनी काढले दाखले.डीजे, जनरेटर, फायरवर्क, स्मोक मशिनमुळे श्वसनाचे आजार, ॲलर्जी, अस्थमा, रक्तदाब व मानसिक निराशा या आजारात वाढडीजे मिरवणुकीनंतर बहिरेपण, हृदयविकार, मानसिक उपचार घेणाऱ्या लोकांची संख्या वाढतेलेझर व फ्लड लाईटमुळे दृष्टीवर परिणाम. डोळ्यात जळजळ होणे, डोळ्यातून पाणी येणे, अंधूक दिसणे आदी लक्षणेडीजेमुक्तीसाठी महत्त्वाच्या मागण्याडीजेच्या वापरावर बंदी आणावीहॉस्पिटल व नर्सिंगहोम परिसर सायलेंट झोन करावाग्रीन कॉरिडॉर व रुग्णालयाचे मार्ग रुग्णांसाठी कायम मोकळे ठेवावेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.