Solapur News:'रुग्णालय परिसरात सायलेंट झोन कृतीत आणा'; शहरातील वैद्यकीय संघटनांनी वेधले लक्ष, डीजे अन्‌ लेझरमुळे शांतता धोक्यात

Ensure Silent Zones near hospitals: यशोधरा हॉस्पिटलचे चेअरमन डॉ. बसवराज कोलूर, फिजिओथेरपी असोसिएशनचे डॉ. राधिका क्षीरसागर, डॉ. संदीप भागवत, गायनॅक असोसिएशनच्या डॉ. सुजाता कुलकर्णी यांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांना मागण्याचे निवेदन दिले.
Doctors and medical associations demand Silent Zone enforcement around hospitals to protect patients from noise pollution.
सोलापूर: डीजे व लेझरच्या वापराने शहरातील आरोग्य सेवा विस्कळित झाली आहे. ही स्थिती सोलापूरच्या शांततेवर आघात करणारी आहे. तसेच आरोग्याच्या प्रश्न बिकट होत आहे. त्यामुळे उद्याची नवी पिढी धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

