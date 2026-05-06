DMIT Test Scam: मार्गदर्शनाच्या नावाखाली ‘अंगठ्याच्या ठशां’ची भोंदूगिरी; डीएमआयटी करिअर चाचणीवर प्रश्नचिन्ह; हजारो रुपये घेऊन देतात अहवाल

सोलापूर : विद्यार्थ्यांच्या करिअर निवडीसाठी शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करणे अपेक्षित असताना, काही ठिकाणी अंगठ्याच्या ठशांवर आधारित तथाकथित बहुविध बुद्धिमत्ता चाचणी (डीएमआयटी)च्या नावाखाली भोंदूगिरी सुरू असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. या चाचणीद्वारे विद्यार्थ्यांचे भविष्य सांगितल्याचा दावा करत हजारो रुपये आकारले जात असल्याने पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .करिअर समुपदेशनासाठी बुद्ध्यांक चाचणी, कलचाचणी, व्यक्तिमत्त्व विश्लेषण आणि समुपदेशन या शास्त्रीय व प्रमाणित पद्धतींचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा अभ्यास करून त्यांना योग्य दिशादर्शन केले जाते. मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशक संवादाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या गरजा समजून घेत मार्गदर्शन करतात..मात्र, काही ठिकाणी या शास्त्रीय प्रक्रियांना फाटा देत अंगठ्याचे ठसे घेऊन डीएमआयटी चाचणीच्या नावाखाली अहवाल तयार केला जातो. या अहवालातून विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतांबाबत किंवा करिअर निवडीबाबत ठोस दिशा मिळत नसल्याची तक्रार पुढे येत आहे. संबंधितांकडून गोड बोलून अहवाल देत आर्थिक व्यवहार पूर्ण केल्याचेही समोर येत आहे.या चाचणीसाठी डॉ. हार्वर्ड गार्डनर यांच्या ‘मल्टिपल इंटेलिजन्स’ सिद्धांताचा हवाला दिला जातो; मात्र या पद्धतीला त्यांनी कोणतेही थेट समर्थन दिलेले नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..अहवालाची पद्धत संशयास्पदराज्य मानसशास्त्र संघटनेने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत अंगठ्याच्या ठशांवर आधारित अहवाल पद्धत वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या पद्धतीला समर्थन देऊ नये, असे आवाहन मानसोपचार तज्ज्ञ संघटनांकडूनही करण्यात आले आहे.प्रत्येक व्यक्तीचे ठसे वेगळे असले तरी त्यांचा व्यक्तीच्या विचारसरणीशी किंवा करिअर मार्गदर्शनाशी थेट संबंध नसतो. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक व भावनिक पैलूंचा अभ्यास मानसशास्त्रीय पद्धतीनेच करून मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.प्रत्येक व्यक्तीचे ठसे वेगळे असले तरी त्यांचा व्यक्तीच्या विचारसरणीशी किंवा करिअर मार्गदर्शनाशी थेट संबंध नसतो. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक व भावनिक पैलूंचा अभ्यास मानसशास्त्रीय पद्धतीनेच करून मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.- अलका काकडे, कार्यकारिणी सदस्य, सायकॉलॉजिकल वेल्फेअर असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.