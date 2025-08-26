सोलापूर

साेलापूरकरांच्या व्यथेला डाॅक्टरांचा आवाज! 'पाेलिस आयुक्तांसमाेर मांडले डीजेचे वास्तव'; हादरवणारे अनुभव ऐकून एम. राज कुमार व्यथित

DJ Noise Issue in Solapur: ऑफिसर्स क्लब येथून पोलिस आयुक्तालयापर्यंत काढलेल्या या रॅलीत मोठ्या संख्येने डॉक्टर सहभागी झाले. रॅली पोलिस आयुक्तालयात पोचताच पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार स्वतः रॅलीतील डॉक्टरांना भेटले. त्यांनी संवाद साधत सर्व डॉक्टरांना आपल्या केबिनजवळील हॉलमध्ये बोलावून घेतले.
Doctors presenting citizens’ painful experiences of DJ noise before Solapur Police Commissioner M. Raj Kumar.
Doctors presenting citizens’ painful experiences of DJ noise before Solapur Police Commissioner M. Raj Kumar.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे रुग्णांना होणाऱ्या वेदना, निद्रानाशाने त्रस्त डोळे, ताण-तणावाने कोलमडलेले जीव, हृदयाची वाढती धडधड, उच्च रक्तदाबामुळे होणारी घालमेल आणि सततच्या आवाजामुळे उद्‌ध्वस्त झालेले मानसिक आरोग्य... ही सारी व्यथा सोमवारी शहरातील डॉक्टरांनी आपल्या आवाजातून पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांच्यापर्यंत पोचवली. ‘सोलापूर डीजेमुक्त व्हावे’ या मागणीसाठी काढलेल्या रॅलीत डॉक्टरांनी हादरवून टाकणारे अनुभव पोलिस आयुक्तांसमोर मांडले.

Loading content, please wait...
doctors
pollution
police commissioner
district
voice Phishing
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com