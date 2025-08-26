साेलापूरकरांच्या व्यथेला डाॅक्टरांचा आवाज! 'पाेलिस आयुक्तांसमाेर मांडले डीजेचे वास्तव'; हादरवणारे अनुभव ऐकून एम. राज कुमार व्यथित

सोलापूर: डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे रुग्णांना होणाऱ्या वेदना, निद्रानाशाने त्रस्त डोळे, ताण-तणावाने कोलमडलेले जीव, हृदयाची वाढती धडधड, उच्च रक्तदाबामुळे होणारी घालमेल आणि सततच्या आवाजामुळे उद्ध्वस्त झालेले मानसिक आरोग्य... ही सारी व्यथा सोमवारी शहरातील डॉक्टरांनी आपल्या आवाजातून पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांच्यापर्यंत पोचवली. ‘सोलापूर डीजेमुक्त व्हावे’ या मागणीसाठी काढलेल्या रॅलीत डॉक्टरांनी हादरवून टाकणारे अनुभव पोलिस आयुक्तांसमोर मांडले. .Guardian Minister Jayakumar Gore: उजनीत शिल्लक पाण्याचा अहवाल द्या: पालकमंत्री जयकुमार गोरे;'शिवाजी सावंतांसह मोठे नेते लवकरच भाजपमध्ये'.डीजे हे केवळ करमणुकीचे साधन नसून, तो मानवी आरोग्यास घातक ठरणारा जीवघेणा धोका असल्याचा ठाम इशारा यावेळी डॉक्टरांनी दिला. ‘डीजे हा केवळ आवाज नाही, तर मानवी आरोग्यावर थेट आघात आहे.’ अशी भूमिका काही डॉक्टरांनी मांडली. डीजेमुळे होणारे गंभीर परिणाम लक्षपूर्वक ऐकून घेणारे पोलिस आयुक्तही यामुळे व्यथित झाले होते..डीजेमुक्त सोलापूर अभियानासाठी ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ‘डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती’ स्थापन झाली. यातून डीजेमुक्त सोलापूर अभियानाने वेग घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज डॉक्टरांच्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. डीजेमुक्ती सोलापूर कृती समिती तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन, निमा, हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशन, इंडियन डेंटल असोसिएशन, होमिओपॅथी संघटना, फिजिओथेरपी असोसिएशन अशा सोलापुरातील सर्वच डॉक्टरांच्या सर्व संघटना व शिकाऊ डॉक्टर्स सोमवारी (ता.२५) ‘सोलापूर डीजेमुक्त व्हावे’ या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. ऑफिसर्स क्लब येथून पोलिस आयुक्तालयापर्यंत काढलेल्या या रॅलीत मोठ्या संख्येने डॉक्टर सहभागी झाले. रॅली पोलिस आयुक्तालयात पोचताच पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार स्वतः रॅलीतील डॉक्टरांना भेटले. त्यांनी संवाद साधत सर्व डॉक्टरांना आपल्या केबिनजवळील हॉलमध्ये बोलावून घेतले. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरुपात सुमारे २० डॉक्टरांनी आयुक्तांसमोर प्रत्यक्ष अनुभव सांगितले..डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की, डीजेमुळे अनेक रुग्ण हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, निद्रानाश, ताण-तणाव आणि मानसिक अस्वस्थतेने त्रस्त होत आहेत. काही डॉक्टरांनी सांगितलेले अनुभव इतके धक्कादायक होते की यावेळी संपूर्ण सभागृह काही स्तब्ध झाले. अतीप्रचंड आवाजामुळे केवळ नागरिकांचे मानसिक संतुलन ढासळत नाही, तर लहान मुलं, रुग्ण, गर्भवती महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. रुग्णालयांमध्ये वाढलेली अस्वस्थता, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, श्रवणशक्ती कमी होणे अशा एक ना अनेक समस्या डीजेमुळे तीव्र प्रमाणात वाढत आहेत. “रुग्णांवर उपचार सुरू असताना बाहेरून कानठळ्या बसवणारा आवाज ऐकू येतो. अनेकवेळ डॉक्टर आणि रुग्ण एकमेकांना काय बोलत आहेत, हेही कळत नाही. रुग्णांची तर अक्षरशः तगमग सुरू असते. ही सर्व परिस्थिती भयंकर आहे,” असे डॉक्टरांनी निदर्शनास आणून. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची हाक ऐकून डीजेवर कठोर नियंत्रण आणावे, तसेच परवानगी न देता कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही डॉक्टरांनी केली. या गंभीर मांडणीवर आयुक्त राज कुमार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सोलापूर शहर डीजेमुक्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची ग्वाही दिली..‘डीजे’चा आवाज सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांपेक्षा खूपच जास्त असतो. लहान मुले, वृद्ध, दिव्यांग, गरोदर महिला, अभ्यास करणारे विद्यार्थी, दवाखान्यातील रुग्ण, शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थी, डॉक्टर्स अशा सर्वच घटकांना या कर्णकर्कश आवाजाचा त्रास होत आहे. त्यामुळे आमचे निवेदन स्वीकारून पोलिस आयुक्तांनी डीजेमुक्त सोलापूर करावे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.- डॉ. ऋत्विक जयकर, अधिष्ठाता,छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूरसोलापूर शहरातील मिरवणुकांमधील डीजे व लेझर फ्लड लाइटमुळे रुग्णालयांसह सर्वच घटकांना मोठा त्रास होतो आहे. सर्व सण-उत्सव शांततेत, आनंदात साजरे व्हावेत. मिरवणुकांमधील डीजे कायमचा बंद करून स्वच्छ व सुंदर शहर बनवूया. त्यासाठी पोलिस आयुक्तांकडून आम्हा सर्व डॉक्टरांना खूप अपेक्षा असल्याने आम्ही सर्वजण डीजेमुक्त सोलापूरसाठी आपल्याकडे आलो आहोत.- डॉ. मंजुषा शहा, अध्यक्ष,.इंडियन मेडिकल असोसिएशन, सोलापूरसोलापूर शहरातील मिरवणुकांच्या वेळी मुख्य रस्ते बंद ठेवले जातात, रस्ते जॅम होतात. रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोचता येत नाही, रुग्णवाहिकांना अडचणी येतात. त्यामुळे मिरवणुकांमधील सर्वांना आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी शहराबाहेर एक मैदान उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून कोणालाही त्रास होणार नाही, सोलापूर डीजेमुक्त व्हावे ही खूप मोठी गरज बनली आहे.- डॉ. बसवराज कोलूरसंबंध सोलापूरकरांची व्यथा घेऊन सर्व डॉक्टर पोलिस आयुक्तांकडे डीजेमुक्तीसाठी आले आहेत. उत्सवाच्या सोलापूर शहरात सण-उत्सव साजरे झालेच पाहिजेत, पण ‘डीजे’ नको, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. पोलिसांच्या सहकार्याने आम्ही ही डीजेमुक्त सोलापूरची चळवळ कायम पुढे सुरू ठेवू. त्यात डॉक्टरांची भूमिका निर्णायक असेल, अशी ग्वाही देतो.- डॉ. विनायक टेंभुर्णीकरमिरवणुकांमधील कर्णकर्कश आवाजाच्या ‘डीजे’समोर दोन मिनिटे जरी उभारलो तर कान बधिर होतील, असा आवाज असतो. पोलिस बंधू तर मिरवणूक सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत बंदोबस्तासाठी असतात, त्यांना तर खूप त्रास होतो. पोलिसांसह सर्वच सोलापूरकरांना डीजेच्या त्रासापासून मुक्त करण्यासाठी आम्ही डॉक्टर पोलिसांसमवेत आहोत. पोलिस आयुक्त नक्की डीजेमुक्त सोलापूर करतील, असा विश्वास आहे.- डॉ. संजय मंथाळे.गरोदर महिलांवर डीजेच्या आवाजाचा विपरित परिणाम होत आहे. लेझर लाइटचाही डोळ्यांवर परिणाम होतोय. प्रसूतीनंतर व प्रसूतीपूर्व महिलांना डीजेचा त्रास होतो. बाळाची वाढ कमी होणे, वेळेआधी प्रसूती होणे, बाळ अचानक दचकणे, बाळाला बहिरेपणा येणे, अशा समस्या निर्माण होत आहेत. सर्वांनी एकत्रितपणे येऊन काम केल्यास हे प्रश्न सुटतील. सगळेच त्रस्त असून त्यातून सोलापूकरांना सुटका हवी आहे.- डॉ. मिलिंद शहासोलापूर शहरातील सण-उत्सवाला कोणाचाही विरोध नाही, तो नसेलही. परंतु, डीजे लावला तरच मिरवणूक असे होऊ नये. प्रत्येक उत्सव साजरा करताना डीजे असावाच ही पद्धत बंद व्हायला हवी. डीजेमुळे सर्वजण त्रस्त असून डीजेमुक्त सोलापूर होईपर्यत ही चळवळ सुरूच राहील. पोलिस आयुक्तांकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत.- डॉ. अर्चना खारेआज आठवड्याच्या सुरवातीचा पहिला दिवस सोमवार असताना देखील शेकडो डॉक्टर आपला बहुमूल्य वेळ देऊन डीजेमुक्तीसाठी आपल्याकडे आले आहेत. त्यांना डीजेमुक्त सोलापूर हवे आहे. प्रशासन व मीडियाला या विषयात आम्ही सगळेच डॉक्टर निश्चितपणे मदत करू. डीजेमुक्त सोलापूर ही काळाची गरज आहे.- डॉ. सुदीप सारडा.Maratha Reservation: 'तीन मराठा समाजबांधवांची मंगळवेढा-मुंबई सायकलवारी'; मुंबईतील आरक्षण आंदोलनात होणार सहभागी.प्रत्येक मिरवणुकीतील ‘डीजे’चा त्रास सर्वच घटकांना होतो, त्यात दिव्यांग व वयोवृद्धांना खूपच जास्त त्रास होतो. मिरवणुकीच्या प्रत्येक मार्गावर मोठ्या संख्येने दवाखाने असून त्यात नेहमीच रुग्ण असतात. त्यांच्यावर या आवाजाचा वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे डीजेमुक्त सोलापूर व्हावे, अशी आमची सर्वांची मागणी आहे.- डॉ. संदीप भागवतरेल्वे लाईन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दवाखाने आहेत आणि याच मार्गावर अधिकवेळा मिरवणुका निघतात. त्यावेळी डीजेचा आवाज खूप मोठा व दूरपर्यंत असतो. मोठ्या आवाजामुळे रुग्णांशी डॉक्टरांना बोलता येत नाही आणि रुग्णांनी सांगितलेले डॉक्टरांना समजतही नाही. १८७ दिवस मिरवणुका निघतात, त्यामुळे सोलापूरला जयंतीपूर देखील म्हणतात. कोट्यवधींचा खर्च डीजेवर न करता विधायक कामासाठी करावा.- डॉ. संजीव भंडारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 