Entrepreneur Success:संकटातून साकारले स्वप्न! भक्तांना बालाजी दर्शन घडवत बोल्ली यांनी फेडला नवस;आगीत उद्ध्वस्त बालाजी स्पिनिंग मिल तीन वर्षांत उभी..

सोलापूर: संकटाच्या काळात खचून न जाता ईश्वरावरील अढळ श्रद्धा आणि अथक परिश्रमांच्या जोरावर कशी भरारी घेता येते, याचे उत्तम उदाहरण उद्योजक बालराज बोल्ली यांनी घालून दिले आहे. २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत बालाजी स्पिनिंग मिल्स कारखाना आणि इमारत जळून खाक झाली होती. अवघ्या काही वर्षांत तो पुन्हा उभा करून बोल्ली यांनी नवस फेडला. यानिमित्त त्यांनी कामगार व मित्र परिवारासह ८० भक्तांना तिरुपती बालाजीचे दर्शन घडवले.

संकटाच्या क्षणी बोल्ली यांनी तिरुपती बालाजीला साकडे घातले, 'या राखेतून माझा कारखाना पुन्हा उभा राहण्यासाठी मला मार्ग दाखव. कारखाना पुन्हा सुरू झाल्यावर मी माझ्या मित्र, आप्तेष्ट आणि नातेवाइकांना तुझ्या दर्शनासाठी घेऊन येईन.' बालाजीच्या कृपेने व जिद्द, मेहनतीच्या जोरावर अवघ्या तीन वर्षांत हा कारखाना पुन्हा दिमाखात उभा राहिला. व्यवसायाला पुन्हा गती मिळाल्यानंतर, दिलेला शब्द पाळत बोल्ली यांनी २६ जानेवारी रोजी ८० भाविकांचा ताफा तिरुपतीला नेला.

या सर्व भाविकांचा खर्च, निवास, भोजन तसेच दर्शनाची संपूर्ण व्यवस्था त्यांनी स्वतः केली. हा धार्मिक प्रवास व दर्शनाचा सोहळा अत्यंत उत्साहात पार पडला. यासाठी राजेश्याम बोल्ली, अंबादास बुरा, प्रकाश तुम्मा आणि दिनेश पुलगम यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

संकट कितीही मोठे असले तरी जिद्द आणि ईश्वरावर श्रद्धा असेल तर पुन्हा उभारी घेता येते. तिरूपती भगवानांच्या आशीर्वादाने भक्तांना दर्शनाचा नवस फेडला. आता येत्या काळात याच भक्तांना कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मातेचे दर्शन घडविल्यानंतर माझा नवस खऱ्या अर्थाने पूर्ण होणार आहे.- बालराज बोल्ली, माजी उपाध्यक्ष पद्मशाली ज्ञाती संस्था.