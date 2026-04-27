Solapur Crime: साेलापूरात दारूच्या नशेत खून केला अन्‌ उतरल्यावर ठाण्यात हजर; लाथ लागल्याच्या रागातून डोक्यात घातला दगड..

सोलापूर: येथील कलावती नगरातील तेलुगु शाळेच्या मैदानात शनिवारी (ता. २५) मध्यरात्री महेश गुरुसिद्धप्पा सावळतोटे (वय २१, रा. कलावती नगर) हा झोपला होता. त्यावेळी तेथून जाणाऱ्या सोमनाथ नागराज जवळकोटे याचा पाय महेशला लागला. महेशने सोमनाथला शिवीगाळ केली. त्या रागातून सोमनाथने तेथील दगड उचलून महेशच्या डोक्यात घातला. त्यात गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला. दारूच्या नशेत हा प्रकार घडल्याने दुसऱ्या दिवशी (रविवारी) सकाळी सोमनाथ स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाला..मृत महेश हा अविवाहित असून तो बिगारी काम करत होता. त्याच्या नात्यातील एका तरुणाच्या लग्नाचा कार्यक्रम होता. तो झाल्यावर महेश घरी जातो म्हणून तेथून निघाला होता. तो दारूच्या नशेत विडी घरकुल परिसरातील कलावती नगराजवळील शाळेच्या मैदानात झोपी गेला. तेथे आलेल्या सोमनाथ देखील नशेत होता. त्याचा पाय महेशला लागला आणि महेश त्याला शिवीगाळ करू लागला. त्याचा पाठलाग करीत तो जात होता. .त्यावेळी रागातून सोमनाथने महेशला खाली पाडून त्याच्या डोक्यात जोरात दगड घातला आणि अंधारात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या महेशला तेथेच सोडून सोमनाथ तेथून निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी शाळेच्या मैदानात कोणीतरी मृत अवस्थेत पडल्याची खबर सगळीकडे पसरली. एमआयडीसी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले..सहायक पोलिस आयुक्त दिलीप पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे, पोलिस निरीक्षक विजय खोमणे आदींनी तेथे जाऊन पाहणी केली. दारूच्या नशेत हा खून झाल्याचा अंदाज त्यांना आला होता. लगेचच पोलिसांनी तपासाची सूत्रे फिरवून कोणी खून केला, याचा अंदाज लावला होता. तोपर्यंत सोमनाथ स्वतःच पोलिस ठाण्यात हजर झाला. त्याने आपणच महेशला मारल्याची कबुली दिली. त्याला उद्या (सोमवारी) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..दोघेही होते दारूच्या नशेतशाळेच्या मैदानात तेथे रात्री कोणी नसते, पण दारू पिऊन नशेत महेश सावळतोटे तेथे पडला होता. दारूच्या नशेत तेथे गेलेल्या सोमनाथने आपल्याला शिवीगाळ केल्याच्या रागातून महेशचा खून केला. गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक इंगळे करीत आहेत.