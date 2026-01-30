Duplicate Voter : दुबार मतदार नोंदणी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चुकीचे उमेदवार निवडून येण्याने लोकशाहीला धोका..!

किल्लेमच्छिंद्रगड : नोकरी-व्यवसायासाठी खेड्यांतून शहरांकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, पण ते आपली मतदार नोंदणी योग्य प्रकारे अपडेट करत आहेत का? बरेच लोक खेड्यापाड्यातील मतदार आहेत आणि शहरातील मतदार यादीतही आपली नावनोंदणी करतात, ज्यामुळे पुन्हा मतदार नोंदणी होते. अशा दुबार मत नोंदणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत फार मोठे उलटफेर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुबार मतदार नोंदणीमुळे महापालिका, नगर पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठे बदल होत आहेत. एकाच व्यक्तीला दोन ठिकाणी मतदान करता येते, त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होतो. हा लोकशाहीला मोठा धोका आहे..दुबार मतदार नोंदणी म्हणजे काय?जेव्हा एखादी व्यक्ती एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणीकृत असते, तेव्हा दुहेरी मतदार नोंदणी होते. जेव्हा एखादी व्यक्ती नोकरी किंवा व्यवसायासाठी खेड्यातून शहरात येते आणि तिथेही मतदार यादीत नाव नोंदवते. तेव्हा हे घडते, परंतु गावात आधीच मतदार म्हणून नोंदणी केलेली असते..Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Voting Updates : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान संपले, कोणत्या जागी किती टक्के मतदान झाले? .दुबार मतदार नोंदणीचे परिणाम काय आहेत?- निवडणूक बदल- लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम- चुकीचे लोक निवडणुका जिंकतात- विकास कामात अडथळा यावर उपाय काय?- मतदार नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करणे- मतदार नोंदणी आधार कार्डशी संलग्न करणे- मतदार यादीची नियमित तपासणी- दुबार मतदार नोंदणीवर कडक कारवाई.लोकांना जागरूक करण्यासाठी, लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपण दुबार मतदार नोंदणी थांबवली पाहिजे. आपण आपल्या मतदार अधिकाराचा योग्य वापर करून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.