Duplicate Voter : दुबार मतदार नोंदणी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चुकीचे उमेदवार निवडून येण्याने लोकशाहीला धोका..!

duplicate voter registration : खेडे‑शहरातील दुबार मतदार नोंदणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उलटफेर होतो, लोकशाहीचा विश्वास कमी होतो; पारदर्शक नोंदणी, आधार लिंकिंग व कडक कारवाईची गरज आहे.
शिवकुमार पाटील
किल्लेमच्छिंद्रगड : नोकरी-व्यवसायासाठी खेड्यांतून शहरांकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, पण ते आपली मतदार नोंदणी योग्य प्रकारे अपडेट करत आहेत का? बरेच लोक खेड्यापाड्यातील मतदार आहेत आणि शहरातील मतदार यादीतही आपली नावनोंदणी करतात, ज्यामुळे पुन्हा मतदार नोंदणी होते. अशा दुबार मत नोंदणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत फार मोठे उलटफेर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुबार मतदार नोंदणीमुळे महापालिका, नगर पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठे बदल होत आहेत. एकाच व्यक्तीला दोन ठिकाणी मतदान करता येते, त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होतो. हा लोकशाहीला मोठा धोका आहे.

