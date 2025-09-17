सोलापूर

Solapur News:'शिक्षकांची कागदपत्रे अपलोड करण्यास मुदतवाढ'; साेलापूर जिल्ह्यातील २१० शाळांमधील कागदपत्रे अपलोड नाहीत

Teachers Get Extension to Upload Documents: नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडी घेऊन शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा पगार लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यानंतर असेच प्रकार अन्य जिल्ह्यांमध्ये देखील झाले असावेत असा संशय व्यक्त करण्यात आला.
Deadline extended – Teachers’ document upload pending in 210 schools across Solapur district.”

Deadline extended – Teachers’ document upload pending in 210 schools across Solapur district.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढीनुसार सर्व मुख्याध्यापकांना आता २० सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या शाळांमधील सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शासनाला अपलोड करावी लागणार आहेत.

Loading content, please wait...
teachers
Education Department
documents
district
Extension
Zilla Parishad schools
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com