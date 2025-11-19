सोलापूर

Simple Marriage Story: ना साखरपुडा, ना प्रीवेडिंग; उच्चशिक्षित दाम्पत्याचा मेहंदी, मेकअपशिवाय लग्न करत खर्चाला फाटा..

Simple Wedding Trend: वधूने मेकअप व मेंदीवर खर्च न करता नैसर्गिक मेकअप १५ मिनिटांत तयार झाली. लाखो रुपयांचा खर्च टाळत समाजापुढे उच्चशिक्षित नवदांपत्यांनी समाजासमोर नवा आदर्श घालून दिला.
सोलापूर : प्रीवेडींग, वेडिंग, फटाके, मानपानासारख्या सर्व गोष्टीला फाटा देत येथील निखिल शिंदे व सपना भास्कर यांनी साधेपणाने विवाह केला. यावेळी वधूने मेकअप व मेंदीवर खर्च न करता नैसर्गिक मेकअप १५ मिनिटांत तयार झाली. लाखो रुपयांचा खर्च टाळत समाजापुढे उच्चशिक्षित नवदांपत्यांनी समाजासमोर नवा आदर्श घालून दिला.

