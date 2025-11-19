Simple Marriage Story: ना साखरपुडा, ना प्रीवेडिंग; उच्चशिक्षित दाम्पत्याचा मेहंदी, मेकअपशिवाय लग्न करत खर्चाला फाटा..

सोलापूर : प्रीवेडींग, वेडिंग, फटाके, मानपानासारख्या सर्व गोष्टीला फाटा देत येथील निखिल शिंदे व सपना भास्कर यांनी साधेपणाने विवाह केला. यावेळी वधूने मेकअप व मेंदीवर खर्च न करता नैसर्गिक मेकअप १५ मिनिटांत तयार झाली. लाखो रुपयांचा खर्च टाळत समाजापुढे उच्चशिक्षित नवदांपत्यांनी समाजासमोर नवा आदर्श घालून दिला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...निखिल हे एप्सिलॉन या कंपनीमध्ये सीनियर आर्ट डायरेक्टर पदावर आहेत. तर सपना ओरॅकल या कंपनीमध्ये सीनियर ग्राफिक डिझायनर या पदावर बंगळूर येथे कार्यरत आहेत. विवाहासाठी दोन्ही कुटुंबीयांनी साखरपुडा, प्रीवेडींग फोटोग्राफी, मानापान, मंगल कार्यालय, हारतुरे व फेटे आदी खर्चांना फाटा देण्याचे ठरवले. त्यांनी नोंदणी पद्धतीने शासकीय कार्यालयात विवाह झाला. त्यानंतर स्नेहमिलन कार्यक्रमात वधूवर साधेपणाने सहभागी झाले..यावेळी निखिलचे वडील पोपटराव शिंदे यांनी वधू-वरांसह नातेवाइकांचा परिचय करून दिला. यावेळी उपस्थितांनी शब्दरुपी शुभेच्छा दिल्या. नवविवाहित दांपत्याने मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन किरण कुलकर्णी यांनी केले. या कुटुंबाचे नातेवाईक व मित्रांकडून उपक्रमाचे कौतुक होत आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.गायन अन् बासरीवादननिखिल अन् सपना यांच्या विवाहात काही मोजकेच नातेवाईक उपस्थित होते. यावेळी यातील काही नातेवाइकांनी गायन व बासरीवादन केले. आणि या सोहळ्यात आनंदी वातावरण तयार केले. तसेच उपस्थित नातेवाइकांना पंगतीत बसवून पुरणपोळीचे जेवण देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.