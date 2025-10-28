Minister Dada Bhuse: शासकीय महापूजेवेळी दोन विद्यार्थ्यांना मान मिळावा: शिक्षणमंत्री दादा भुसे; कार्तिकी वारीच्या नियोजनासाठी पंढरपुरात बैठक

पंढरपूर: येत्या २ नोव्हेंबर रोजी कार्तिकी एकादशीची श्री विठ्ठल- रुक्मिणीची शासकीय महापूजा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सपत्नीक होणार आहे. यावेळी दर्शन रांगेतील भाविकाला सपत्नीक पूजेचा मान दिला जातो. त्याचप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील दोन विद्यार्थ्यांनाही शासकीय महापूजेच्या वेळी उपस्थित राहण्याचा मान मिळावा, अशी सूचना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली. या संदर्भात मंदिर समिती काय निर्णय घेणार? याकडेच लक्ष लागले आहे. .Pandharpur Kartiki Yatra: पंढरपूर कार्तिकी यात्रेसाठी ११५० जादा बस; वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी प्रशासन सज्ज; उद्यापासून ६ नोव्हेंबरपर्यंत सेवा.कार्तिकी यात्रा नियोजना संदर्भात येथील केबीपी महाविद्यालयात वारकरी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार समाधान आवताडे, आमदार अभिजित पाटील, माजी आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत डगळे, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, कार्यकारी अभियंता अमित निमकर, तहसीलदार सचिन लंगुटे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, एसटी महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अमृता ताम्हणकर, विभाग नियंत्रक अमोल गोंजारी आदी उपस्थित होते..आषाढी यात्रा कालावधीत प्रशासनाने वारकरी भाविकांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे कार्तिक यात्रेतही चांगल्या सुविधा द्याव्यात. यात्रा कालावधीत चंद्रभागा नदीपात्र व वाळवंट येथील स्वच्छतेची दक्षता घेऊन स्वच्छतेसाठी जास्तीचे स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करावेत. भाविकांना पायी चालत असताना कचखडी, दगड लागणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन भक्ती सागर ६५ एकर येथे मुरूम खडी टाकल्यानंतर तत्काळ रोलिंग करून घ्यावे. विशेषतः प्रदक्षिणा मार्गावर मोठ्या प्रमाणात दिंड्यामध्ये वारकरी भाविक अनवाणी प्रदक्षिणा घालतात यावेळी त्यांच्या पायांना कच खडी लागणार नाही, याची प्रामुख्याने दक्षता घ्यावी, अशी सूचना परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केल्या..सुलभ दर्शनाला द्यावे प्राधान्यकार्तिकी यात्रा काळात प्रशासनाने स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे. तसेच मंदिर समितीने भाविकांना आवश्यक सुविधांबरोबरच सुलभ व सुखकर दर्शन देण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या..Solapur Accident:'टेंभुर्णी-पंढरपूर रोडवरील अपघातात २ मजुरांचा मृत्यू'; अज्ञात वाहनाची धडक, हातावर पोट अन्...दिंडी सोहळ्यांनी प्रथा-परंपरेप्रमाणे प्रदक्षिणा पूर्ण करावीदिंडी सोहळ्यांनी प्रथा परंपरेप्रमाणे टाळ मृदंगाच्या गजरात प्रदक्षिणा पूर्ण करावी. लाउड स्पीकरचा वापर करू नये. लाउड स्पीकरचा वापर केल्यास तत्काळ पोलिस प्रशासनाने कारवाई करावी. कार्तिकी यात्रा संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात दिंड्या पंढरपूरहून आळंदीकडे रवाना होतात. या दिंड्यांना आवश्यक सुविधा द्याव्यात. कार्तिकी यात्रा कालावधीत भाविकांच्या सोईसाठी एक हजार १५० नव्या बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पंढरपूर शहरात येणाऱ्या सर्वच मार्गावरील खड्डे सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तत्काळ बुजवावेत, असे आदेशही परिवहन मंत्र्यांनी दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.