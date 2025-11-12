Spiritual Heritage: 'साेलापुरातील तुळजाभवानीच्या रक्षणासाठी सभोवती आजही आठ भैरवांचा वेढा'; प्राचीन मूर्ती; धाराशिव, सोलापुरात मोठी उपासना..

सोलापूर : तुळजाभवानीच्या रक्षणासाठी तुळजापूरच्या भोवती भैरवांचा वेढा आहे. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक गावात हा सांस्कृतिक ठेवा दडलेला आहे. तुळजाभवानीच्या अवतीभवतीचा सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भैरव उपासनेचा प्रदेश असावा, असे येथील अनेक गावातील भैरवाच्या प्राचीन मूर्तीवर दिसून येते, अशी माहिती इतिहास व पुरातत्त्व अभ्यासक विशाल फुटाणे यांनी दिली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...शाक्त-शैव परंपरेत भैरव हा क्षेत्रपाल आहे. देवस्थान, गावसीमा व यात्रास्थळांचा रक्षक मानला जातो. म्हणूनच भैरवाची प्रतिष्ठापना बहुतेक ठिकाणी मुख्य गर्भगृहापासून थोडासा बाहेर, मंडप, प्राकार किंवा सीमारेषेवर केलेली आढळते. तुळजापूरमधील आठ भैरवांपासून याची सुरवात होते. तुळजापूरच्या आसपासच्या गावांतील शिल्पांपर्यंत सलग दिसून येते. तुळजापूर देवस्थान परिसरात आजही आठ भैरव असून त्यात रक्त भैरव, कालभैरव, टोळ भैरव आदी प्रमुख प्रकार आहेत..सोलापूर जिल्ह्यातील भैरवाची ठिकाणेधामणगाव (ता. बार्शी) या ठिकाणी अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण भैरवपाद आढळून आला आहे. अशी मूर्ती महाराष्ट्रातील एकमेव असावी. शिवलिंग अकराच्या चौकोनी पीठावर या मूर्तीची स्थापना केली असून या भोवती रेड्यांची तीन मुंडके आणि एक मानवी नरमुंड कोरलेले आहे. असे शिल्प राज्यातील एकमेव दुर्मिळ शिल्प असावे. पानगाव (ता. बार्शी) हे प्राचीन गाव आहे. येथे सात फुटी चालुक्यकालीन काळभैरव आहे. कळंबवाडी रस्त्यावर हे मंदिर असून अतिशय सुंदर मूर्ती आहे. रातंजन, सुर्डी, गुळपोळी येथेही भैरव-शिल्पे आहेत. सुर्डी येथे आत्मबलिदान शिल्प आढळते. तसेच शीर्पनहळ्ळी व हत्तरसंग कुडल (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील प्राचीन मंदिरातही भैरवाची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी मूर्ती आढळते..धाराशिव जिल्ह्यातील भैरव मूर्तीतुळजापूरच्या आग्नेयेस तीर्थ येथे सुमारे सहा फुटी भैरव प्रतिमा असून ग्रामसीमा क्षेत्रपाल परंपरेचा स्पष्ट दाखला दिसतो. धारूर (तुळजापूर-उस्मानाबाद मार्गावर) येथे एक स्वतंत्र भैरवमंदिर असून या ठिकाणी तांत्रिक होतात. तेर येथील त्रिविक्रम मंदिर आवारात जुन्या नोंदींनुसार येथे भैरव मूर्ती होती. ती सध्या प्रतिमा जवळच्या संग्रहालयात असल्याची माहिती मिळते. माणकेश्वर (ता. भूम) येथे प्रसिद्ध शैव तांत्रिक मंदिर मंदिराच्या बाह्यअंगात भैरव प्रतिमा दिसते. शैव मंदिरांच्या प्राकारावर भैरव द्वारपाल म्हणून आढळतो. पूर्वी भैरवाला बळी दिला जात होता नंतर एका बाजूला सटवाईच्या नावाने बळी दिला. जुनोनी (ता. धाराशिव) या ठिकाणी स्थानिक भैरव मंदिर असून येथे भैरव संप्रदायाचे पुरावे मिळतात. सोनारी (ता. परंडा) येथे काळभैरवाचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. सोनारी येथे हातात नरमुंड असलेली भैरवमूर्ती आहे. हे देवस्थान अनेकांची कुलदेवता आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.भैरवाचे मूर्ती शास्त्रीय लक्षणे पाहता त्रिशूल, डमरू, कपाल, नरमुंड धारण करणे श्वान-वाहन असलेली उग्र-मुद्रा असलेली ही देवता आहे. सोलापूर परिसरातील भैरव शिल्पात ही लक्षणे दिसतात. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील ही ठिकाणे एकत्र पाहिली तर तुळजाभवानी केंद्राभोवती सुमारे ५० किलोमीटरच्या त्रिज्येत भैरव-उपासनेचा सघन पट्टा तयार होतो. विशेष म्हणजे ही देवता केवळ ग्राम किंवा सीमारक्षक देवता नसून कुलदैवत म्हणूनही स्वीकृत आहे.- विशाल फुटाणे, इतिहास व पुरातत्त्व अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.