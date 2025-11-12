Spiritual Heritage: 'साेलापुरातील तुळजाभवानीच्या रक्षणासाठी सभोवती आजही आठ भैरवांचा वेढा'; प्राचीन मूर्ती; धाराशिव, सोलापुरात मोठी उपासना..

सोलापूर

Eight Bhairavs Guard Goddess Tuljabhavani: तुळजाभवानीच्या अवतीभवतीचा सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भैरव उपासनेचा प्रदेश असावा, असे येथील अनेक गावातील भैरवाच्या प्राचीन मूर्तीवर दिसून येते, अशी माहिती इतिहास व पुरातत्त्व अभ्यासक विशाल फुटाणे यांनी दिली.
Ancient Bhairav idols still guard Tuljabhavani; devotees in Solapur and Dharashiv continue age-old worship traditions.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : तुळजाभवानीच्या रक्षणासाठी तुळजापूरच्या भोवती भैरवांचा वेढा आहे. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक गावात हा सांस्कृतिक ठेवा दडलेला आहे. तुळजाभवानीच्या अवतीभवतीचा सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भैरव उपासनेचा प्रदेश असावा, असे येथील अनेक गावातील भैरवाच्या प्राचीन मूर्तीवर दिसून येते, अशी माहिती इतिहास व पुरातत्त्व अभ्यासक विशाल फुटाणे यांनी दिली.

