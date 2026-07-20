सोलापूर

Eknath Shinde: 'उद्धव ठाकरेंचे रामप्रेम बेगडी; पक्ष वाचवण्यासाठी आता रामरक्षा म्हणत आहेत', पंढरपुरात एकनाथ शिंदेंचा घणाघात

Uddhav Thackeray Ram devotion controversy: रामप्रेम बेगडी असल्याचा शिंदेंचा आरोप; रामरक्षा आंदोलनावरून उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका
Pandharpur Visit: Eknath Shinde Targets Uddhav Thackeray Over Ram Raksha Campaign

Pandharpur Visit: Eknath Shinde Targets Uddhav Thackeray Over Ram Raksha Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : उद्धव ठाकरे यांचे श्रीरामांवरील प्रेम बेगडी असून, स्वतःच्या पक्षाची रक्षा करण्यासाठी ते आता रामरक्षा म्हणत आहेत, असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
pandharpur
Eknath Shinde
district
Maharashtra Politics
Solapur