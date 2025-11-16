हृदयद्रावक! 'पतीच्या मृत्यूच्या धक्क्याने पत्नीनेही सोडले प्राण'; ८० वर्षे एकत्र संसार, करमाळा तालुक्यातील घटना..

करमाळा : पतीचे निधन झाल्याची बातमी समजताच पत्नीला मोठा धक्का बसला आणि पत्नीनेही प्राण सोडला. ही हृदयद्रावक घटना मिरगव्हाण (ता. करमाळा) येथे शनिवारी (ता. १५) दुपारी घडली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...दगडु शंकर हाके (वय १००) हे वय झाले असले तरी देखील हिंडत फिरत होते. सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास जेवण झाले. बाजेवर येऊन बसल्यावर अस्वस्थ वाटू लागले. त्याचवेळी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी पत्नी केशरबाई यांना सांगितली, ही बातमी समजताच त्याच ठिकाणी केशर हाके (वय ९३) यांनी प्राण सोडला..आपला जोडीदार गेल्याचे दुःख सहन न झाल्याने केशरबाई हाके यांनी प्राण सोडले. ७५ ते ८० वर्षे एकत्र संसार केल्यानंतर आपला जोडीदार गेल्याचे दुःख सहन न झाल्याने पत्नीने प्राण सोडल्याची घटना समजतात सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात आली. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...या दांपत्यावर मिरगव्हाण येथे दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास एकत्र अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी, नातवंडे पंतवंडे असा मोठा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.