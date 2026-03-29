Barshi fraud: वृद्ध शेतकऱ्याची अडीच लाखांची फसवणूक; शेतकऱ्याच्या मृत मुलाच्या बंद सिमकार्डचा वापर, बार्शी तालुक्यात काय घडलं!

बार्शी शहर : कळंबवाडी (ता. बार्शी) येथील एका वृद्ध शेतकऱ्याच्या मृत मुलाचे बंद असलेले सिमकार्ड वापरून बँक खात्यातून सतत अडीच लाख रुपये परस्पर काढून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत समाधान काशिनाथ भिल्ल (पत्ता माहीत नाही) नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध शुक्रवारी (ता. २७) सायंकाळी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..फिर्यादी परमेश्वर नामदेव रणदिवे (वय ६५, रा. कळंबवाडी, ता. बार्शी) यांनी तालुका पोलिसात फिर्याद दिली. २०१७ पासून त्यांचे आगळगाव (ता. बार्शी) येथे आयडीबीआय बँकेत खाते आहे. खाते सुरू करताना त्यांनी त्यांच्या सौरभ नावाच्या मुलाचा क्रमांक बँकेत नोंदवला. परंतु सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुलाचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा मोबाईल बंद होता. .ऑगस्ट २०२५ रोजी रणदिवे हे घरगुती कामासाठी पैसे काढण्याकरिता बँकेत गेले होते. त्यावेळी बँक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या खात्यात पैसे नसल्याचे सांगितले. खात्याचे स्टेटमेंट तपासले असता धक्कादायक माहिती समोर आली. मुलाचा जो नंबर बंद होता तो टेलिकॉम कंपनीने नियमानुसार दुसऱ्या व्यक्तीला म्हणजे समाधान काशिनाथ भिल्ल याला दिला होता..संशयित आरोपी भिल्ल याने या नंबरचा ताबा मिळाल्यावर तो क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असल्याचे ओळखून त्यावर फोन पे आणि गुगल पेसारखे ॲप्स घेऊन व ४ सप्टेंबर २०२३ ते ६ आगस्ट २०२५ या कालावधीत खात्यातील अडीच लाख रुपये काढल्याचे निदर्शनास आले. पोलिस चौकशीत समाधान भिल्लनेच ही रक्कम काढल्याची खात्री पटल्यानंतर २७ मार्च २०२६ रोजी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याबाबत तालुका पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.