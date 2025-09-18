सोलापूर

Solapur Crime: साेलापूरमधील ‘सिव्हिल’मध्ये आजीबाईला लुटले; सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने शोधताना अडचणी, तीन महिलांचा समावेश

Shocking Incident in Solapur: आता मुंबईतून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये औषधे न्यायला आलेल्या ८० वर्षीय आजीबाईला तीन अनोळखी महिलांनी लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पण, रुग्णालयाच्या दोन्ही गेटवर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने पोलिसांना त्या महिलांना शोधताना अडचणी येत आहेत.
Shocking robbery inside Solapur Civil Hospital; elderly woman targeted, CCTV absence raises security questions.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात (सिव्हिल) दररोज हजारो रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांची ये-जा सुरू असते. अनेकदा रुग्णालयाच्या आवारातून दुचाकी चोरीला गेल्या आहेत. आता मुंबईतून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये औषधे न्यायला आलेल्या ८० वर्षीय आजीबाईला तीन अनोळखी महिलांनी लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पण, रुग्णालयाच्या दोन्ही गेटवर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने पोलिसांना त्या महिलांना शोधताना अडचणी येत आहेत.

