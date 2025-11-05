Solapur Municipal Elections: सोलापूर जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा, १ नगरपंचायतीचा वाजला बिगूल; निवडणुकीत एका मतदारास तीन मतांचा अधिकार..

सोलापूर: राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. त्यात जिल्ह्यातील बार्शी, पंढरपूर, कुर्डुवाडी, करमाळा, सांगोला, मंगळवेढा, मैंदर्गी, दुधनी, मोहोळ व अकलूज या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. तर अनगर या एकमेव नगरपंचायतीसाठी पहिल्यांदाच मतदान होणार आहे. नगरपरिषदांमधील २७२ सदस्य तर अनगर नगरपंचायतीत १७ नगरसेवक आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी चार लाख ४३ हजार ६०५ मतदार आहेत. त्यात ११ हजार ५१४ दुबार मतदार आहेत. त्या प्रत्येकाच्या घरी नगरपरिषदांचे अधिकारी- कर्मचारी जाणार आहेत. त्यांना नेमके कोणत्या प्रभागात किंवा नगरपरिषदेसाठी मतदान करायचे आहे, हे त्यांच्याकडून लिखित घेतले जाणार आहे. एका मतदारास त्यांच्या द्विसदस्यीय प्रभागातील दोन उमेदवारांना प्रत्येक मत द्यायचे आहे. .तर यंदा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार असल्याने त्या उमेदवारालाही तिसरे मत द्यावे लागणार आहे. ९०० ते एक हजार मतदारांसाठी एक मतदान केंद्र, याप्रमाणे जिल्हाभरात एकूण १५० हून अधिक मतदान केंद्रे असणार आहेत. दरम्यान, सांगोला व अक्कलकोट नगरपरिषदेत सदस्य संख्या विषम असल्याने तेथे शेवटचा प्रभाग तीन सदस्यांचा असणार आहे..मतदारांना मोबाईल बंदी, निवडणूक खर्चात वाढमतदानास जाताना मतदारांना मोबाईल घेऊन जाता येणार नाही. त्यासंबंधीचा निर्णय आवश्यकतेनुसार तेथील मतदान अधिकारी घेतील. दुसरीकडे, उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चातही वाढ करण्यात आली आहे. ‘अ’ वर्गाच्या नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारास १५ लाख तर सदस्यांसाठी नऊ लाख, ‘ब’ वर्गाच्या नगरपरिषदांमधील अध्यक्षपदाच्या उमेदवारास ११ लाख २५ हजारांचा आणि सदस्यांसाठी साडेतीन लाखांपर्यंत मर्यादा आहे. ‘क’ वर्गाच्या नगरपरिषदांमध्ये अध्यक्षपदासाठी साडेसात लाख रुपये तर सदस्याच्या उमेदवारांना अडीच लाखांचा खर्च करता येणार आहे. तर ‘ड’ वर्गाच्या नगरपरिषदांमध्ये अध्यक्षपदाच्या उमेदवारास सहा लाख रुपये तर सदस्य उमेदवारास सव्वादोन लाख रुपयांचा खर्च करण्याची परवानगी असणार आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आचारसंहिता कोठे लागू अन् कशी?निवडणूक जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत फक्त आचारसंहिता लागू असणार आहे. पण, या नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे कार्यक्रम इतरत्र घेता येणार नाही. तसे झाल्यास तो आचारसंहितेचा भंग ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.