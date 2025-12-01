MP Praniti Shinde: निवडणूक आयोग आणि भाजप यांचे साटेलोटे : खासदार प्रणिती शिंदे; भाजपवर घाणाघात, नेमकं काय म्हणाल्या ?

मंगळवेढा: आम्ही निवडणूक काळात टिकलीचे पाकीट जरी वाटले तरी आमच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल होतो पण भाजप सत्तेचा दुरुपयोग करून मतदानाच्या आदल्या दिवशी बिहारमध्ये महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातात तरी देखील निवडणूक आयोग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. भाजप व निवडणूक आयोगाचे साटेलोटे असल्याचे टीका खा. प्रणिती शिंदे यांनी केले..माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला.खासदाराच्या स्थानिक विकास निधी आणून नंदेश्वर येथे जय भवानी नवरात्र मंडळाच्या सभामंडप कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी राज्य सचिव अॅड. रवीकिरण कोळेकर, अॅड अर्जुनराव पाटील तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, राजू मेथकुटे, अभिमन्यू बेदरे, दादा मदने, बजरंग चौगुले, गुरूलिंग दौलतडे, नामदेव डांगे, आबा पाटील, संदीप पवार आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खा. शिंदे म्हणाल्या की, बारा वर्षात देशांमध्ये भाजपच्या ताब्यात देशाचा कारभार आहे..बारा वर्षात भाजीपाल्यापासून सिलेंडर पर्यंत महागाई वाढवून ठेवली. सध्या निवडणुकीतील वातावरण विरोधात चालले असे वाटले की निवडणूक लांबणीवर टाकतात. भाजपच्या हुकूमशाही विरोधात सावित्री जिजाऊ आणि रमाईच्या लेकीने आक्रमक होणे गरजेचे आहे शेवटी लोकशाही वाचवायचे मतदाराच्या हातात आहे. जिल्हा नियोजन मंडळ मधील तुमच्या हक्काचा निधी देण्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्याच्या निर्णयाविरुद्ध खा. ओमराजे निंबाळकर, खा. धैर्यशील मोहिते पाटील मी न्यायालयाचा दरवाजा हक्काच्या निधीसाठी ठोठावणार आहे..श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्...डोंगरगाव तलावात वाढले पाणी ः साळेतालुकाध्यक्ष साळे म्हणाले की, जिल्हाला खा. प्रणिती शिंदे सारखे सक्षम नेतृत्व मिळाले. सातत्याने तालुक्यातील प्रश्नावर आवाज उठवित आहे. दुष्काळमुक्तीसाठी डोंगरगाव तलावात जलसंधारणाचे काम केल्याने पाणीसाठा वाढला आहे. राज्य सचिव ॲड रवीकरण कोळेकर यांचेही यावेळी भाषण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.