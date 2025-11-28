सोलापूर

Mangalwedha News: 'नगराध्यक्ष निवडणूक, आयोगाच्या सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा'; निवडणूक आयोगाचा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय..

Municipal election: नगराध्यक्ष निवडणुकीबाबत मोठी घडामोड समोर आली असून निवडणूक आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाकडून सुधारित आदेश येणे बाकी असल्याने ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
मंगळवेढा : ज्या जागांसाठी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल असून सुनावणी प्रलंबित आहे किंवा सुनावणी झालेली आहे, परंतु आदेश अप्राप्त आहेत. त्याचे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. मात्र या आदेशावर तीव्र पडसाद मंगळवेढ्यात उमटत आहेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्र पाठवले असून सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा लागून राहिली.

