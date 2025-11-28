Mangalwedha News: 'नगराध्यक्ष निवडणूक, आयोगाच्या सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा'; निवडणूक आयोगाचा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय..

मंगळवेढा : ज्या जागांसाठी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल असून सुनावणी प्रलंबित आहे किंवा सुनावणी झालेली आहे, परंतु आदेश अप्राप्त आहेत. त्याचे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. मात्र या आदेशावर तीव्र पडसाद मंगळवेढ्यात उमटत आहेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्र पाठवले असून सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा लागून राहिली. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...नगरपालिका निवडणुकीतील नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार रागिनी कांबळे, सुप्रिया जगताप, सुनंदा अवताडे या तिघी विरोधात पंढरपूर येथील न्यायालयात तीन अपील होते.त्या अपिलाचा निकाल काल झाला त्यामध्ये निवडून निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी दिलेला निकाल कायम ठेवण्यात आला. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त,राजेंद्र पाटील यांनी दिलेल्या आदेशात ज्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील ज्या जागांसाठी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल असून सुनावणी प्रलंबित आहे किंवा सुनावणी झालेली आहे, परंतु आदेश अप्राप्त आहेत..फक्त अशा जागांसाठी २६ नोव्हेंबर रोजी चिन्ह वाटप करता आले नाही. फक्त अशा जागांची निवडणूक पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात येत असल्याचा आदेश काल पारित केला. आयोगाच्या या निर्णयाबद्दल मंगळवेढ्यातील पक्षीय उमेदवाराबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा कामकाज नेमके कोण करते असा प्रश्न देखील या निमित्ताने काल उपस्थित झाला.नगराध्यक्ष वगळता इतर उमेदवाराची निवडणूक झाली.तर पुढे होणारा खर्च उमेदवाराला सोसावा लागणार आहे.शिवाय मतदानासाठी मुंबई, पुणे व अन्य ठिकाणी असलेला मतदार आणण्याच्या दृष्टीने दोन्ही गटाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. .त्यासाठी होणारा खर्च देखील मोठा आहे परंतु पुन्हा होणाऱ्या निवडणुकीसाठी हे मतदार येणार का शिवाय उमेदवाराबरोबर प्रशासनाला तितक्याच पुन्हा नवीन मशीन व मनुष्यबळ उपलब्ध करावे लागणार आहे त्यामध्ये प्रशासनाला देखील आर्थिक खर्चाला सामोरे जावे लागणार आहे त्यामुळे स्वतंत्र निवडणूक ही निवडणूक विभागाला परवडणारी नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग सध्या मंगळवेढा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत सुधारित आदेश काय देतो याकडे लक्ष लागले..ज्यांची अपील आहेत त्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे.मंगळवेढ्यात नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराबाबत अपील होते त्या अपीलाचा निकाल आला आहे याबाबत निवडणूक आयोगाला तात्काळ पत्र पाठवून वेळेत निवडणूक घेण्याबाबत कळविले आहे.मदन जाधव, निवडणूक निर्णय अधिकारी.Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ज्या जागांसाठी चिन्हवाटप झाले नाही, त्या जागांचीच निवडणूक स्थगित होऊ शकते. मात्र नगराध्यक्ष पदासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी अधिकृत चिन्हवाटप व्हिडिओ चित्रीकरणासह पूर्ण झाले. त्यामुळे या पदावर आयोगाचा स्थगिती आदेश लागू होत नाही. याशिवाय २७ तारखेला जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकालही निवडणूक प्रक्रियेवर कुठलाही परिणाम करणारा नाही. अशा परिस्थितीत नगराध्यक्ष निवडणूक स्थगित करण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर तरीही निवडणुकीला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो सरळसरळ लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखा असेल. अशा अन्यायाविरोधात मंगळवेढ्यात मोठे जनआंदोलन उभे राहील.”सुनंदा बबनराव आवताडे, नगराध्यक्षा उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.