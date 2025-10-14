सोलापूर

Electric Bus:'साेलापुरातून जानेवारीत धावणार इलेक्ट्रिक बस'; वसंत विहार सबस्टेशनवरून बुधवार पेठेत नेली जातेय ३३ केव्ही लाइन..

Solapur to Get Eco-Friendly Electric Buses from January: पहिल्या टप्प्यात ३० बस जानेवारीत येणार आहेत. यासाठी बुधवार पेठेतील चार्जिंग स्टेशनचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरु आहे. वसंत विहार सबस्टेशनवरून ३३ केव्हीची लाइन त्याठिकाणी नेली जात असून त्याचे खोदकाम सुरू झाले आहे.
Work in progress on 33 kV line from Vasant Vihar to Budhwar Peth for Solapur’s upcoming electric bus service.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
