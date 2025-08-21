धक्कादायक! संविधान कधी स्वीकृत झाले, शिक्षकांनाच येईना! 'मंगळवेढा तालुका आश्रमशाळेत समितीने भेट देत झाडाझडती'..

मंगळवेढा: महाराष्ट्र विधानमंडळ विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती जिल्हा दौऱ्यात आहे. आज मंगळवेढा तालुक्यातील बालाजीनगरच्या आश्रमशाळेत समितीने भेट देत झाडाझडती केली. भारताचे संविधान कधी स्वीकृत केले, हे देखील शिक्षकांना सांगता आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न या सदस्यांनी उपस्थित केला..Satara Rain update: 'सातारा जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे ३५० जणांचे स्थलांतर'; कऱ्हाड, पाटण, महाबळेश्वर, वाई, सातारा तालुक्यांचा समावेश.या समितीतील सदस्य आमदार अमोल मिटकरी, आमदार प्रवीण स्वामी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव, कार्यकारी अभियंता संजय धनशेट्टी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव, तहसीलदार मदन जाधव, गटविकास अधिकारी जस्मिन शेख, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे उपअभियंता प्रसाद काटकर, गटशिक्षणाधिकारी दर्शन मेहता, विस्तार अधिकारी हरिदास नरळे, विस्तार अधिकारी श्रीनिवास शेरला, युवराज सूर्यवंशी, चोखामेळानगरचे सरपंच शिवाजी सरगर आदींची या दौऱ्यात उपस्थिती होती..\rबालाजीनगरच्या आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचे सामान्य ज्ञान, गणित, मराठी, इंग्रजी विषयाची माहिती विद्यार्थ्यांना विषयाचे ज्ञान कच्चे असल्याचे दिसून आले. शिक्षकांना भारताचे संविधान कधी स्वीकृत केले, हे सांगता आले नाही. मराठीतील पहिला ग्रंथ कोणता? दहा कोटी ही संख्या अंकात लिहण्याबाबतची विचारणा केली. .ज्येष्ठ नागरिक आक्रमक! 'डीजेमुक्त सोलापूरसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा'; डीजेग्रस्तांचा आवाज जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्तांच्या कानावर.यातील बऱ्याच गोष्टीची कमतरता दिसून आली. त्यानंतर या समितीने शालेय पोषण आहारात दिल्या जाणाऱ्या वस्तूची पाहणी केली. तेव्हा मुलाच्या संख्येच्या प्रमाणात आहार दिला जात नाही, गणवेशाचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर चोखामेळानगर ग्रामपंचायत हद्दीत तांडा सुधार योजनेतून झालेली विजेची कामे व मोदी आवास योजनेतील घरकुलाची पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.