Barshi News : ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्येचा प्रयत्न

बार्शी - शहरातील गाडेगाव रोड, म्हाडा कॉलनी येथे राहणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्येचा प्रयत्न केला असून अद्याप बेशुद्ध अवस्थेत अतिदक्षता विभागात शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन संघटनेने अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याने पंचायत समितीमध्ये खळबळ उडाली आहे..प्रकाश बावीस्कर (वय-४९) असे आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचे नाव आहे बार्शीतून बदली होऊन सध्या अंबड (ता. माढा) येथे कार्यरत आहेत. त्यांचे पाठीमागे पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी असा परिवार असून आत्महत्येची घटना बुधवार (ता. १९) रोजी दुपारी अडीचच्या दरम्यान घडली..पत्नी, मुलगी घरी असताना पती घराच्या दुसऱ्या खोलीमध्ये होते. त्यावेळी पत्नीला एकदम खुर्ची पडल्याचा आवाज येताच पत्नीने खाेलीत जाऊन पाहिले त्यावेळी रुमच्या पंख्याला पतीने दोरीने गळफास घेतल्याचे दिसले त्वरीत उचलुन धरले आणि आरडा-ओरड केली. त्यावेळी मुलगी आणि शेजाऱ्यांनी खाली उतरवून रुग्णालयात दाखल केले..घटनेबाबत बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली असून रुग्ण बेशुद्ध अवस्थेत असल्यामुळे अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. शुद्धीवर येताच गुन्हा दाखल होईल, चौकशी सुरु आहे असे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.दरम्यान महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन संघटनेने मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर गटविकास अधिकारी पंचायत समिती बार्शी यांना लेटरपॅडवर पत्र दिले असून बावीस्कर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांचेवर कायदेशीर कारवाई करावी असे म्हटले आहे..ग्रामपंचायत अधिकारी सध्या मृत्यूशी झुंज देत आहेत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी दिवसभरात ११८ पेक्षा जास्त वेळा त्यांना फोन केला, त्यांच्या पत्नीचा मोबाईल नंबर घेऊन त्या फोनवर त्रास दिला. बार्शीत रुग्णालयात जाऊन पाहिले असता बेशुद्ध आहेत. कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला असून, आम्ही उद्या सोलापूरमध्ये आंदोलन करणार आहोत.- डी. बी. भुजबळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन सोलापूर..