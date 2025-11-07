सोलापूर

Solapur News: सोलापुरात मध्य प्रदेशातून आल्या ‘ईव्हीएम’; नगर परिषदेनंतर जिल्हा परिषदेला वापरणार याच मशिन

After Nagar Parishad Elections: मध्य प्रदेशातून सोलापूरसाठी ३ हजार ३६६ कंट्रोल युनिट व ७ हजार ५०० बॅलेट युनिट आणले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात २ हजार ८५० मतदान केंद्र असणार आहेत. या साठी ३ हजार १६८ कंट्रोल युनिटची तर ६ हजार २७६ बॅलेट युनिटची आवश्‍यकता आहे.
EVMs arriving in Solapur from Madhya Pradesh; preparations begin for Zilla Parishad elections.

EVMs arriving in Solapur from Madhya Pradesh; preparations begin for Zilla Parishad elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी कधीही प्रक्रिया सुरू, होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशातील ईव्हीएम वापरल्या जाणार आहेत. मध्य प्रदेशातील ईव्हीएम आज सोलापुरात दाखल झाल्या असून या मशिन रामवाडी गोदामात उतरवून घेण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
election
district
Zilla Parishad
EVM
E-voting machine
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com