Solapur News: सोलापुरात मध्य प्रदेशातून आल्या ‘ईव्हीएम’; नगर परिषदेनंतर जिल्हा परिषदेला वापरणार याच मशिन

सोलापूर : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी कधीही प्रक्रिया सुरू, होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशातील ईव्हीएम वापरल्या जाणार आहेत. मध्य प्रदेशातील ईव्हीएम आज सोलापुरात दाखल झाल्या असून या मशिन रामवाडी गोदामात उतरवून घेण्यात आल्या आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मध्य प्रदेशातून सोलापूरसाठी ३ हजार ३६६ कंट्रोल युनिट व ७ हजार ५०० बॅलेट युनिट आणले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात २ हजार ८५० मतदान केंद्र असणार आहेत. या साठी ३ हजार १६८ कंट्रोल युनिटची तर ६ हजार २७६ बॅलेट युनिटची आवश्यकता आहे. मध्य प्रदेशातून आलेल्या ईव्हीएम सुरुवातीला नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणार आहेत. बार्शी, अक्कलकोट, करमाळा, दुधनी, मंगळवेढा, सांगोला, मैंदर्गी, पंढरपूर, मोहोळ, अकलूज, कुर्डूवाडी या ११ नगरपरिषदा व अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक अगोदर होणार आहे. .या नगरपरिषदांसाठी वापरलेल्या ईव्हीएम पुन्हा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणासाठी वापरल्या जाणार आहेत. नगरपरिषदांसाठी सोमवारपासून (ता. १०) उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेली तयारीही पूर्ण केली आहे. .अकरा जिल्ह्यांना मध्य प्रदेशच्या ईव्हीएम सोलापूरसह, पालघर, रायगड, सांगली, नाशिक, धुळे, धाराशिव, हिंगोली, अमरावती, वाशीम आणि चंद्रपूर या ११ जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशातून आणलेल्या ईव्हीएम वापरल्या जाणार आहेत. राज्यात उपलब्ध असलेल्या ईव्हीएम व राज्या बाहेरून आणल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम वाटपाचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. या नियोजनातून या ११ जिल्ह्यांची निवड झाली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...शेजारच्या जिल्ह्यांना सोलापुरातून पुरवठासोलापुरातून शेजारच्या सातारा जिल्ह्यासाठी २२२८ कंट्रोल युनिट, कोल्हापूरसाठी ८९३ कंट्रोल युनिट व १३८३ बॅलेट युनिट, पुण्यासाठी २९२४ बॅलेट युनिटचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी ईव्हीएम मॅनेजमेंटला अधिक महत्त्व आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.