Akkalkot News: 'करजगी तलाव वगळता सर्व तलाव तुडुंब'; लघू पाटबंधारे विभागांतर्गत आहेत १० साठवण तर ९५ पाझर तलाव

"Out of 105 Reservoirs: तालुक्यात पडलेल्या दमदार पावसामुळे हे सर्व पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत. तसेच अक्कलकोट शहरातील बायपास मार्गावरील राम तलाव व हत्ती तलाव हे दोन मोठे तलाव असून, पावसामुळे हे दोन्ही तलाव तुडुंब भरलेले आहेत.
Minor Irrigation Dept Confirms All Lakes Overflowing Except Karjagi"

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्कलकोट : गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून अक्कलकोट शहर व तालुक्यात पावसाने जोरदार बॅटिंग केल्याने तालुक्यातील नदी, नाले, ओढे व तलाव भरून वाहत आहेत. तसेच बोरी मध्यम प्रकल्प म्हणजे कुरनूर धरण सुद्धा गेल्या महिनाभरापासून तुडुंब भरून जादा पाणी खाली सोडण्यात येत आहे. अक्कलकोट तालुक्यातील एखादा अपवाद सोडला तर सर्व तलाव, पाझर तलाव तुडुंब भरले आहेत.

