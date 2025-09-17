सोलापूर

Crops Damage: 'साेलापूर जिल्ह्यातील १.३३ लाख हेक्टरवरील पिकांना तडाखा': सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी, ३७९ गावांतील १.५४ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान

agriculture loss in 379 villages of Solapur district: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये तूर, उडीद, सोयाबीन, कापूस, मका, कांदा, बाजरी व फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तालुकानिहाय महसूल व कृषी विभागाच्या वतीने पंचनामे करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ३७९ गावातील १.५४ लाख शेतकऱ्यांच्या १ लाख ३३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्रत्येक तालुक्यात पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून नुकसानीची अंतिम आकडेवारी येण्यास आणखी दोन दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

