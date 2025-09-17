Solapur Crime:'भर पावसात 'एक्साईज’चा छापा; तीन वाहनांसह दारू बाटल्या जप्त', उपळाई खुर्दला कारवाई; १५ दिवसांत १०२ जणांविरुद्ध गुन्हे

सोलापूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने सोमवारी (ता. १५) भर पावसात उपळाई खुर्द (ता. माढा) येथील अमोल दत्तात्रय फडतरे याच्या घरी छापा टाकला. त्या पथकाने ७५० मिलीच्या १०५ बाटल्या तर १०८ मिलीच्या २८८ बाटल्या आणि तीन वाहने जप्त केली आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.खबऱ्याकडून माहिती मिळताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक भाग्यश्री जाधव, प्रभारी उपअधीक्षक जे. एन. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राकेश पवार, दुय्यम निरीक्षक अमित नागरे, प्रीतम पडवळ, शिवकुमार कांबळे, जवान योगिराज तोग्गी, नंदकुमार वेळापुरे, युवराज टेळे, आबासाहेब कसबे, महिला जवान कल्पना जाधव यांच्या पथकाने त्याठिकाणी छापा टाकला. .त्यावेळी फडतरे याच्या बंगल्यासमोरील वाहनांमध्ये विविध कंपन्यांची विदेशी दारू सापडली. पथकाने फडतरे याला ताब्यात घेतले असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मागील १५ दिवसांत १०८ गुन्ह्यांमधील १०२ जणांना अटक केली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.अनेक कंपन्यांचे बनावट बूच अन् लेबलराज्य उत्पादन शुल्क विभागाने उपळाई खुर्द येथील अमोल फडतरे याच्या घरी छापा टाकल्यावर पोलिसांना घरासमोरील वाहनात दारूच्या बाटल्या सापडल्या. तर घरात विविध कंपन्यांचे बनावट लेबल आणि बूच सापडली. बनावट दारू तयार करून बाटल्यांना ते लेबल व बूच लावून मद्यपींना महागड्या दरात विक्री केली जाते. असाच प्रकार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला त्याठिकाणी आढळला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.