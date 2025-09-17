सोलापूर

Solapur Crime:'भर पावसात 'एक्साईज’चा छापा; तीन वाहनांसह दारू बाटल्या जप्त', उपळाई खुर्दला कारवाई; १५ दिवसांत १०२ जणांविरुद्ध गुन्हे

Crackdown on Illegal Liquor Trade: घरात विविध कंपन्यांचे बनावट लेबल आणि बूच सापडली. बनावट दारू तयार करून बाटल्यांना ते लेबल व बूच लावून मद्यपींना महागड्या दरात विक्री केली जाते. असाच प्रकार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला त्याठिकाणी आढळला आहे.
Excise raid in Upalai Khurd – Liquor bottles and 3 vehicles seized; 102 booked in 15 days.”

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने सोमवारी (ता. १५) भर पावसात उपळाई खुर्द (ता. माढा) येथील अमोल दत्तात्रय फडतरे याच्या घरी छापा टाकला. त्या पथकाने ७५० मिलीच्या १०५ बाटल्या तर १०८ मिलीच्या २८८ बाटल्या आणि तीन वाहने जप्त केली आहेत.

