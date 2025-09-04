सोलापूर

Solapur Crime: 'देशी-विदेशी दारूच्या १० हजार बाटल्या जप्त'; एक्साईज विभागाची मुळेगाव तांडा हद्दीत कारवाई

Excise Raid in Mulegaon Tanda:राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक ए. व्ही. घाटगे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ही कारवाई केली. धाड टाकली त्यावेळी बनावट पद्धतीने मद्य बाटल्यांमध्ये भरून त्याला विविध कंपन्यांचे लेबल व बुच लावले जात होते.
सोलापूर: मुळेगाव तांडा परिसरातील स्वामी विवेकानंद नगरातील बनावट देशी-विदेशी मद्य तयार करणाऱ्या कारखान्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (एक्साईज) पथकाने धाड टाकली. त्याठिकाणी देशी-विदेशी दारूच्या तब्बल दहा हजार २८ बाटल्या सापडल्या. याशिवाय विविध कंपन्यांचे लेबल, बुचणे देखील आढळली. या पथकाने कारवाईत एकूण १२ लाख ७० हजार ३२० रुपयांचा मद्यसाठा जप्त केला आहे.

