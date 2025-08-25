सोलापूर

Solapur Crime: ‘एक्साईज’ने जप्त केली २१ लाखांची अवैध दारू; ३५ ढाबा चालकांना सव्वापाच लाखांचा दंड

Excise Crackdown Liquor Seized: सोलापूर जिल्ह्यातील गावागावात हातभट्टीची खुलेआम विक्री होत आहे. देशी-विदेशी दारूचे दर वाढल्याने हातभट्ट्यांची संख्याही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १ ते १९ ऑगस्ट या काळात हातभट्ट्यांसह अवैध दारुची विक्री करणाऱ्या १०९ जणांवर कारवाई केली आहे.
Excise department seizes illegal liquor worth ₹21 lakh; 35 dhaba drivers fined ₹5.25 lakh.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मागील १९ दिवसांत हातभट्ट्यांवर धाडी टाकून ४३ हजार लिटर गुळमिश्रित रसायन, दोन हजार ८१२ लिटर हातभट्टी व देशी-विदेशी दारू, असा एकूण २० लाख ७९ हजार २२९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या विभागाच्या पथकांनी ही कारवाई केली आहे.

crime
State Excise Department
Alcohol
district
Solapur

