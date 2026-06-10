Spiritual Devotion: मणक्याच्या असह्य वेदनांवर भक्तीचा विजय! ७७ वर्षीय नीला देशमुख यांचे ५ तास उभे राहून ज्ञानेश्वरी पारायण; देह हरला, भक्ती जिंकली..

सोलापूर: देहाच्या मर्यादांपेक्षा भक्तीची शक्ती नक्कीच मोठी असते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मणक्याच्या असह्य वेदनेने शरीराची लाहीलाही होत असताना, केवळ माऊलींच्या सेवेच्या ध्यासाने ७७ वर्षीय नीला देशमुख यांनी चक्क ५ तास कमरेला पट्टा बांधून उभे राहून ज्ञानेश्वरीचे पारायण केले. वेदनेच्या कळा सोसून त्यांनी मांडलेला हा ''भक्तीचा वस्तुपाठ'' भाविकाच्या काळजाला हात घालणारा ठरला. जामगुंडी मंगल कार्यालयात १५ व्या व १६ व्या अध्यायातील ४४ श्लोक आणि १०७६ ओव्यांचे पारायण करताना, त्यांच्या चेहऱ्यावर केवळ माऊलींचे स्मरण होते. साक्षात ''वेदना''ही त्यांच्या भक्तीपुढे नतमस्तक होऊन थबकल्याचे मंगळवारी पहायला मिळाले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...माजी महापौरांचेही पारायणमाजी महापौर नलिनी चंदेले यांनीही पारायणात सहभाग नोंदवला. इरण्णा अतनुरे हे गेल्या पाच दिवसांपासून इलेक्ट्रिकल उपकरणांमधील बिघाड दुरुस्त करण्याची अखंड सेवा देत आहेत. त्रिपुरसुंदरी हॉटेलचे शेफ सिद्धाराम अतनुरे महाप्रसाद तयार करण्याची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळत आहेत..आरोग्य सेवेचे कवच५ ते १२ जून दरम्यान दररोज दुपारी २ ते ७ या वेळेत तज्ज्ञ वैद्य नम्रता गुल्लापल्ली, स्नेहा देशमुख, स्वाती पंडित, ईशान शहा, कोमल मानकर, अमित विटकर, आदित्य साबळे उपस्थित राहून भक्तांना वैद्यकीय सेवा देत आहेत. हा सोहळा केवळ धार्मिक नसून स्वयंशिस्तीचा आदर्श आहे. भक्तांच्या चपलांची एका रांगेत केलेली मांडणी, हे या शिस्तीचे उत्तम उदाहरण होते..दैवी गुणांचा स्वीकार करा’ : ह.भ.प. काशिनाथ महाराज सर्जेज्ञानेश्वरी पारायणाच्या पाचव्या दिवशी ह.भ.प. काशिनाथ महाराज सर्जे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, भगवंतांच्या पुरुषोत्तम रूपाला जाणून घ्या. असुरी प्रवृत्ती मानवाचे कल्याण करू शकत नाहीत. अनासक्तीने ईश्वराची भक्ती करून, दुर्गुण सोडून दैवी गुणांचा स्वीकार करणे हाच सुखी व मुक्त जीवनाचा एकमेव मार्ग आहे..मला पोलिओचा त्रास आहे.,पण पारायण सेवा देण्याची आवड व माऊलींची ओढ मला इथपर्यंत घेऊन आली. मी सध्या लोणी प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहे. वयाच्या ५४ व्या वर्षी इथे सेवा देताना मनाला आत्मिक समाधान लाभते.- सुवर्णा वाले, सेवेकरी.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.गुरूवारी सेवेचा विशेष दिवससकाळी ११ ते २ - डॉ. हेडगेवार रक्तपेढीच्या वतीने हिमोग्लोबिन तपासणी व ऐच्छिक रक्तदान शिबिर.मोफत नेत्र सेवा - भोगाव येथील शंकरशेठ साबळे नेत्रालयाच्या वतीने मोतीबिंदू तपासणी शिबिर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.