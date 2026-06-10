सोलापूर

Spiritual Devotion: मणक्याच्या असह्य वेदनांवर भक्तीचा विजय! ७७ वर्षीय नीला देशमुख यांचे ५ तास उभे राहून ज्ञानेश्वरी पारायण; देह हरला, भक्ती जिंकली..

Faith over physical pain inspirational story from Solapur: मणक्याच्या असह्य वेदनांकडे दुर्लक्ष करून ७७ वर्षीय नीला देशमुख यांचे ५ तास उभे राहून अखंड ज्ञानेश्वरी पारायण; भक्तीसमोर देहाच्या मर्यादा क्षुल्लक ठरल्या
Body Gave Up, Devotion Won: Elderly Devotee’s Inspiring Five-Hour Spiritual Journey

Body Gave Up, Devotion Won: Elderly Devotee’s Inspiring Five-Hour Spiritual Journey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: देहाच्या मर्यादांपेक्षा भक्तीची शक्ती नक्कीच मोठी असते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मणक्याच्या असह्य वेदनेने शरीराची लाहीलाही होत असताना, केवळ माऊलींच्या सेवेच्या ध्यासाने ७७ वर्षीय नीला देशमुख यांनी चक्क ५ तास कमरेला पट्टा बांधून उभे राहून ज्ञानेश्वरीचे पारायण केले. वेदनेच्या कळा सोसून त्यांनी मांडलेला हा ''भक्तीचा वस्तुपाठ'' भाविकाच्या काळजाला हात घालणारा ठरला. जामगुंडी मंगल कार्यालयात १५ व्या व १६ व्या अध्यायातील ४४ श्लोक आणि १०७६ ओव्यांचे पारायण करताना, त्यांच्या चेहऱ्यावर केवळ माऊलींचे स्मरण होते. साक्षात ''वेदना''ही त्यांच्या भक्तीपुढे नतमस्तक होऊन थबकल्याचे मंगळवारी पहायला मिळाले.

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