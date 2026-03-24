सोलापूर : माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांच्या व्हॉट्सॲपवरुन रविवारी (ता. २२) त्यांच्या संपर्कातील शेकडो लोकांना लग्नाच्या आमंत्रणाचा मेसेज आला. सर्वांना वाटले साहेबांच्या घरात कोणाचा तरी विवाह असेल. मात्र, सायबर गुन्हेगारांनी पाठविलेला मेसेज व त्याखालील 'एपीके' फाईल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी डाऊनलोड केल्याने तो बनावट मेसेज त्यांच्या संपर्कातील सर्वांनाच गेला होता. ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी सर्वांना सावध केले..शिक्षणाधिकारी श्री. जगताप यांच्या मोबाईलवर लग्नाच्या आमंत्रणाचा इंग्रजीत मेसेज आला होता. त्यांच्या ओळखीच्या कोणाचा तरी विवाह असेल म्हणून त्यांनी मेसेजखालील फाईल उघडली. 'एपीके' ॲप डाऊनलोड झाले आणि सायबर गुन्हेगारांनी त्यांचे व्हॉट्सॲप हॅक केले..त्यांच्या मोबाईलवरून अनेकांना तो मेसेज फॉरवर्ड झाला. शिक्षणाधिकाऱ्यांचा मेसेज आला आहे म्हणून फाईल उघडण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सोलापूर सायबर पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी त्यांना नेमके काय करायचे, याची माहिती दिली. ते ॲप डिलीट केले आणि सर्वांना सावध करणारा मेसेज ठेवला..लग्नाच्या आमंत्रणाचा होता मेसेज'तुम्हाला आमच्या लग्नासाठी आमंत्रित करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे. समारंभाच्या तपशिलासाठी, सोबत जोडलेले आमंत्रण डाऊनलोड करा. तुमच्या उपस्थितीने आमचा हा खास दिवस खरोखरच अविस्मरणीय होईल. तुमच्यासोबत हा सुंदर क्षण साजरा करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत'. असा तो इंग्रजीतून मेसेज होता. त्याखाली 'एपीके' फाईल होती.