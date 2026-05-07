Mangalwedha News: हरवल्याची तक्रार आणि दहा दिवसांनी उलगडा; सुशांत वाघमोडेने संपवले जीवन, मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला!

मंगळवेढा: वडिलांबरोबर झालेल्या वादात रागातून घरातून निघून जाऊन रड्डे येथील सुशांत वाघमोडे या तरुणाने माळवाडी परिसरात वन विभागाच्या हद्दीतील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तब्बल दहा दिवसानंतर त्याचा मृतदेह गळफास घेतलेला अवस्थेत आढळून आला..सुशांत शिवाजी वाघमोडे (वय २२) यांचे रड्डे येथे किराणा दुकान आहे. या दुकानातील व्यवसायातील आर्थिक व्यवहारावरून वडिलांबरोबर किरकोळ वाद झाला. या वादातून तो २५ एप्रिल रोजी घरातून दुचाकीवर बाहेर पडला. तो परत आलाच नाही. २८ एप्रिल रोजी त्याच्या वडिलाने मुलगा हरवल्याची खबर पोलिस ठाण्यास दाखल केली. .दरम्यान काल ५ मे रोजी लक्ष्मी दहिवडीच्या पोलिस पाटलांना माळवाडी हद्दीतील वनविभागाच्या जागेत एक मृतदेह दोरीच्या साह्याने झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आला. कडक उन्हामुळे या मृत शरीरामधील मांस गळून पडले होते. .चेहरा ओळखू येत नव्हता. शेजारी दुचाकी आढळून आली. परंतु पोलिस ठाण्यात हरवलेल्या व्यक्तीच्या नावावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद लातुरकर यांनी तपास करत मृताच्या नातेवाइकांना बोलवून त्या मृतदेहाची ओळख पटवली.