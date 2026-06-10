सोलापूर

Barshi Crime: रक्ताच्या नात्यातील वैर टोकाला; पुतण्याच्या हल्ल्यात चुलत्याचा मृत्यू, बार्शीतील धक्कादायक घटना

Vaireg police investigate family murder case: जुन्या घराच्या वादातून नात्यातील वैर पेटले; स्टीलच्या शॉकअपसरने केलेल्या हल्ल्यानंतर उपचारादरम्यान चुलत्याचा मृत्यू, खुनाचा गुन्हा दाखल
Blood Relations Tarnished: Nephew Arrested After Uncle Dies During Treatment

Blood Relations Tarnished: Nephew Arrested After Uncle Dies During Treatment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वैराग : बार्शी तालुक्यातील मानेगाव (धा.) येथे जुन्या घराच्या वादातून पुतण्याने केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या चुलत्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी वैराग पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गंभीर मारहाणीच्या गुन्ह्यात खुनाचे कलम वाढविण्यात आले असून, संशयित आरोपीला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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