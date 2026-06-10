Barshi Crime: रक्ताच्या नात्यातील वैर टोकाला; पुतण्याच्या हल्ल्यात चुलत्याचा मृत्यू, बार्शीतील धक्कादायक घटना

वैराग : बार्शी तालुक्यातील मानेगाव (धा.) येथे जुन्या घराच्या वादातून पुतण्याने केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या चुलत्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी वैराग पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गंभीर मारहाणीच्या गुन्ह्यात खुनाचे कलम वाढविण्यात आले असून, संशयित आरोपीला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...४ जून रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास सूरज धनाजी माने याने जुन्या घराच्या पाडकामाच्या वादातून अजित चांगदेव माने यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याची फिर्याद दाखल आहे. संशयित आरोपी शिवीगाळ करत असल्याने जाब विचारण्यासाठी सिद्धेश्वर चांगदेव माने घराबाहेर आले असता, त्यांच्यावर स्टीलच्या भरीव शॉकअपसरने हल्ला करण्यात आला. .त्यांना मदत करण्यासाठी धावलेल्या अजित माने यांनाही मारहाण करून गंभीर जखमी करण्यात आले. जखमी अजित माने यांच्यावर प्रथम वैराग येथील खासगी रुग्णालयात, त्यानंतर सोलापूर येथील सीएनएस रुग्णालयात उपचार सुरू होते. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मात्र, रविवारी (ता. ७) सायंकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सोमवारी गुन्ह्यात खुनाचे कलम समाविष्ट करण्यात आले. वैराग पोलिसांनी संशयित आरोपी सूरज माने याला अटक केली असून, मंगळवारी न्यायालयात हजर केले असता त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पुढील तपास वैराग पोलिस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.