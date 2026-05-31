Solapur Crime: एका क्षणात उद्ध्वस्त झाला निराळे कुटुंबाचा संसार; नऊपैकी तीन भाऊ अन् दोन मुलांचा सामूहिक हत्याकांडात बळी, भरभराटीचे कुटुंब झाले पोरके!

सोलापूर: कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा भागातील गोविंदपूर (ता. चडचण, जि. विजयपूर) येथील सामूहिक हत्याकांडाने सीमा भागाला हादरवून सोडले असून, चडचणमधील प्रतिष्ठित निराळे कुटुंबाचा अवघा संसार एका क्षणात उद्ध्वस्त झाला. एकत्र कुटुंबपद्धती जपणाऱ्या या कुटुंबातील तीन सख्खे भाऊ आणि दोन तरुण मुलांचा निर्घृण हल्ल्यात मृत्यू झाला. एकूण नऊ पुरुष मंडळी असलेल्या या मोठ्या व प्रतिष्ठित कुटुंबातील तिघा भावांसह दोन मुलांचा खून झाल्याने एक भाऊ आणि तीन मुले राहिली आहेत. त्यामुळे सीमावर्ती भागात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..निराळे कुटुंबातील चारही भाऊ एकत्र राहात होते. दुंडप्पा यांना दोन, अशोक यांना एक, शिवपुत्र यांना दोन मुले, तर चंद्रकांत यांना दोन मुली आहेत. मात्र, शुक्रवारी (ता. २९) झालेल्या हत्याकांडात दुंडप्पा, शिवपुत्र आणि चंद्रकांत या तिघा भावांसह दुंडप्पा यांचा मुलगा राहुल आणि शिवपुत्र यांचा मुलगा समर्थ यांचा मृत्यू झाला. नऊ पुरुष सदस्य असलेल्या या कुटुंबातील पाच जणांना एका हल्ल्यात गमावल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..१०० एकरांहून अधिक शेती, ३० ते ४० गायी आणि खिलार बैलांच्या संगोपनासाठी निराळे कुटुंब सीमा भागात परिचित होते. दुंडप्पा आणि चंद्रकांत यांचा महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागात मोठा जनसंपर्क होता. सावकार म्हणूनही त्यांची ओळख होती. चंद्रकांत हे इंडी पंचायत समितीचे माजी उपसभापती होते..निवर्गी येथील एका कुटुंबाकडून गोविंदपूर परिसरातील ३० एकरांपैकी २५ एकर जमीन निराळे कुटुंबाने खरेदी केली होती. मात्र, त्या व्यवहाराला विरोध झाल्याने जमीन काही काळ पडीक पडली होती. त्या शेतातील काटेरी झुडपे हटविण्यासाठी तिन्ही भाऊ आपल्या मुलांसह गेले असताना दुचाकींवरून आलेल्या सुमारे २८ हल्लेखोरांनी गोळीबार आणि कोयत्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात निराळे कुटुंबातील पाच सदस्यांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला..कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कारदरम्यान, मृतांवर शनिवारी दुपारी चडचण येथील स्मशानभूमीत कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यदर्शनासाठी मंडपात ठेवण्यात आलेल्या मृतदेहांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून हजारो नागरिकांनी गर्दी केली होती. शहरातील व्यापाऱ्यांनीही दुकाने बंद ठेवून घटनेचा निषेध व्यक्त केला..चडचणमध्ये शोककळाहत्याकांडाची बातमी समजताच शुक्रवारपासून चडचण शहरात शोककळा पसरली. प्रतिष्ठित आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय असलेल्या निराळे कुटुंबातील मृतांच्या अंत्यदर्शनासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवून कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या..झाडे खरेदीला गेले, मृत्यू ओढवलाया हत्याकांडातील सहावे मृत शब्बीर अत्तार हे चडचणमधील प्रसिद्ध लाकूड व्यावसायिक होते. निराळे कुटुंबाने शेतातून काढलेल्या झाडांची खरेदी त्यांनी केली होती. त्यासाठी ते निराळे कुटुंबीयांसोबत शेतात गेले होते. मात्र, हल्लेखोरांनी मुख्य लक्ष्य असलेल्या निराळे कुटुंबासोबत अत्तार यांच्यावरही हल्ला चढविला. यात अत्तार यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्यावरही अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जेसीबी चालक संदीप माने आणि अरविंद कटगे हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर गोळगी-पाटील कुटुंबीयांनी झाडे तोडण्यास विरोध केल्यानंतर निराळे कुटुंबीयांनी फोन करून दसूरमधील नातेवाईक कटगे यांना बोलावले होते.