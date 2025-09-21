सोलापूर

Solapur News: बॉम्बशोधक अन्‌ नाशक पथकातील ‘माया’चा शासकीय इतमामात अंत्यविधी; जर्मन शेफर्ड जातीचे श्वान, बॉम्ब शोधणेकामी होती आधार

Farewell to ‘Maya’: सोलापूरच्या शहर पोलिसात १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माया दाखल झाली होती. त्यानंतर तिचे हस्तक पोलिस हवालदार अमोल बांदल व सुधाकर जिडगीकर यांच्या देखरेखीखाली तिला पुण्यात स्फोटकांबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षण पूर्ण करून माया ७ सप्टेंबर २०१६ पासून शहर पोलिसांच्या सेवेत दाखल झाली.
German Shepherd ‘Maya’, the loyal bomb detection dog of the Bomb Squad, laid to rest with state honours.

German Shepherd ‘Maya’, the loyal bomb detection dog of the Bomb Squad, laid to rest with state honours.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहर पोलिसांच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकातील जर्मन शेफर्ड जातीच्या माया या श्वानाचे शुक्रवारी (ता. १९) आजाराने निधन झाले. शासकीय इतमामात शहर पोलिसांनी पोलिस मुख्यालयातील पोलिस रुग्णालयासमोरील मोकळ्या मैदानात मायावर अंत्यविधी केला. यावेळी हवेत फायरिंग करून तिला सलामी देण्यात आली.

Loading content, please wait...
police
Dog
district
bomb
detonate bomb
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com