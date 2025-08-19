Farming Success Story : 'अवघ्या ५५ गुंठ्यात २३ लाखांचे डाळिंब'; व्होळे येथील सुधाकर चोपडेंनी कष्टातून फुलवली शेती, बांगलादेशात निर्यात

लऊळ : व्होळे खु. (ता. माढा) येथील ४३ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने ५५ गुंठे क्षेत्रात डाळिंबाच्या बागेतून सात महिन्यांत २३ लाखांचे उत्पन्न घेऊन उत्पादित केलेला माल बांगलादेश येथे पाठवला. सुधाकर अर्जुन चोपडे असे या शेतकऱ्याचे नाव असून ते पदवीधर आहेत..Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य.त्यांना एकूण दहा एकर शेती आहे. त्यामध्ये ते केळी, ऊस व भुसार पिके घेत असतात. त्यापैकी ५५ गुंठ्यांमध्ये साधा भगवा जातीच्या डाळिंबाची सहाशे झाडांची लागवड त्यांनी केली. सध्या बागेचे वय साडेपाच वर्षाचे आहे. यामध्ये चार पिकांचे उत्पन्न घेतले आहे.झाडांची लागवड बारा बाय आठ फुटांवर केली आहे. त्यांनी डिसेंबर महिन्यात शेणखत, गांडूळ खत, तागाची कुट्टी करून प्रत्येक झाडास चार किलोप्रमाणे एक डोस दिला. जानेवारीमध्ये छाटणीनंतर सुपर पावडर, पॉली सल्फेट व सूक्ष्म अन्नद्रव्य याचा डोस दिला. ऑरगॅनिक कल्चर तयार करून प्रत्येक झाडाच्या बुडाशी चार किलोप्रमाणे टाकले. त्यामध्ये बॅक्टेरियाचा समावेश केला. फेब्रुवारी ते जुलैपर्यंत ठिबक सिंचनाद्वारे पाण्याचे योग्य नियोजन करून कीटकनाशक, बुरशीनाशक व जैविक फवारण्या प्रत्येक महिन्यात घेण्यात आल्या..डाळिंबाच्या आकारासाठी ४०:३७, ४२:४७ व फळाच्या आकारमानासाठी सरकी पेंड, शेंगदाणा पेंड याची स्लरी तसेच शायनिंगसाठी सरकी शेंगदाणा पेंड व ००५० वापर करण्यात आला. यामुळे बागेतील फळे कमीत कमी १५० ग्रॅम व जास्तीत जास्त ७०० ग्रॅमपर्यंत झाली. शेवटी पावसाळ्यात तेल्या येऊ नये यासाठी जैविक बुरशी नाशकाची फवारणी पाच दिवस केली. बागेच्या विश्रांती कालावधीमध्ये तीन ते चार महिने अन्नपुरवठा घटक एनपीके व सूक्ष्म अन्नद्रव्य एक टक्का बोर्ड स्प्रे तर पंधरा दिवसाला घेतात..त्यांनी केलेल्या मशागतीनुसार सहाशे झाडांपासून २३ लाख याप्रमाणे प्रत्येक झाडापासून ३८३३ रुपयांचे उत्पादन मिळाले. प्रत्येक झाडासाठी हजार रुपये खर्च झाले असून सात महिन्यांमध्ये एका झाडापासून निव्वळ नफा २८३३ रुपये झाला. सात महिन्यांमध्ये ५५ गुंठ्यांमध्ये निव्वळ १७ लाखांचा नफा झाल्याचे सुधाकर चोपडे यांनी सांगितले..चार वर्षांत ७२ लाखांचे उत्पन्नसुधाकर चोपडे हे गेली सलग चार वर्षे डाळिंबाचे उत्पन्न घेत असून, पहिल्या वर्षी १०.५० लाख, दुसऱ्या वर्षी १९ लाख, तिसऱ्या वर्षी १९.५० लाख आणि चौथ्या वर्षी २३ लाख अशा प्रकारे त्यांनी चार वर्षांत ७२ लाखांपर्यंत उत्पन्नाचा टप्पा पार केला आहे. यांच्या बागेत उत्पादित झालेले डाळिंब हे सलग चार वर्षे वेगवेगळ्या मार्केटिंग एजन्सीमार्फत बांगलादेशात पोचले आहे. त्यांना हे यशस्वी उत्पन्न घेण्यासाठी डाळिंब संशोधक शास्त्रज्ञ बी. टी. गोरे, अनिल कुंभार यांचे मार्गदर्शन लाभले..माेठी बातमी! 'साेलापुरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी'; जिल्ह्यात उडाली खळबळ.यावर्षी त्यांनी लालू भाई फ्रूट कंपनी या एजन्सीला डाळिंब दिले. प्रथम प्रतवारीचा माल १२.५०० टन १६५ रुपये दराने २० लाख ६२ हजार ५००, दुय्यम प्रतीचा माल २०० कॅरेट डाळिंब ११०० कॅरेटप्रमाणे एकूण २२ लाख ६२ हजार ५०० चे सात महिन्यात उत्पन्न झाले असून, आणखी झाडावर असलेल्या डाळिंबामधून दोन टन माल निघेल, अशी अपेक्षा आहे.- सुधाकर चोपडे, शेतकरी, व्होळे खु. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.