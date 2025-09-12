सोलापूर

बार्शी तालुका हादरला! 'शेतकऱ्याने मानसिक त्रासातून संपवले जीवन'; पत्नीस शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी, त्रास असाह्य झाला अन्..

Shocking Case in Barshi: हनुमंत वाघ त्यांचा पाठलाग करून त्रास देत राहिला. सततच्या या त्रासामुळे बालाजी शिंदे तणावाखाली होते. घटनेच्या दिवशी सकाळी बालाजी शिंदे यांनी त्यांच्या मित्रांना व भावाला व्हॉट्सॲपवरून, माझ्या मृत्यूला हनुमंत वाघच जबाबदार आहे.
Tragic incident in Barshi: Farmer ends life after unbearable harassment.

पांगरी : बार्शी तालुक्यातील नारीवाडी येथे एका शेतकऱ्याने गावातील व्यक्तीकडून सुरू असलेल्या त्रासाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) सकाळी घडली. बालाजी महादेव शिंदे (वय ४२) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

