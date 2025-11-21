सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यातील ७८ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी प्रलंबित'; शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी भरपाई मिळेना..

Solapur farmer ID pending: गावागावातील शेतकरी दिवसेंदिवस कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत आहेत, परंतु फार्मर आयडी पूर्ण न झाल्याने भरपाईची रक्कम रोखली जात आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Over 78,000 farmers in Solapur await approval of their Farmer IDs, halting much-needed heavy-rain compensation.

Over 78,000 farmers in Solapur await approval of their Farmer IDs, halting much-needed heavy-rain compensation.

सोलापूर : फार्मर आयडी असेल तरच शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी वा महापुराची भरपाई देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे मदत मंजूर झाली असूनही फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे आयडी काढण्यासाठी बाधित शेतकरी आणि स्थानिक महसूल प्रशासनाने कमालीची घाई करत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास ७८ हजारांहून अधिक फार्मर आयडी सध्या प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

