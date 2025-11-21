Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यातील ७८ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी प्रलंबित'; शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी भरपाई मिळेना..

सोलापूर : फार्मर आयडी असेल तरच शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी वा महापुराची भरपाई देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे मदत मंजूर झाली असूनही फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे आयडी काढण्यासाठी बाधित शेतकरी आणि स्थानिक महसूल प्रशासनाने कमालीची घाई करत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास ७८ हजारांहून अधिक फार्मर आयडी सध्या प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये तहसीलदारांसह तालुका तसेच गाव पातळीवरील महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे. तहसीलदारांसह महसूलची यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने नव्याने काढण्यात येणाऱ्या फार्मर आयडीकडे दुर्लक्ष होत आहे. फार्मर आयडी काढण्यासाठी त्या-त्या तहसीलदारांचेच फेस रेकिग्नेशन आवश्यक आहे. एका आय डीसाठी तहसीलदारांना किमान दोन ते तीन मिनिटांचा वेळ द्यावा लागत आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत फार्मर आय डीच्या कामासाठी तहसीलदारांची सुटका होताना दिसत नाही..फार्मर आयडीसाठी तहसीलदारांच्या मोबाईवर येणारा ओटीपी ग्राह्य धरावा, नायब तहसीलदारांचे फेस रेकिग्नेशन ग्राह्य धरावे यासह इतर पर्याय सुचविण्यात आले होते. या पर्यायाला केंद्र सरकार मंजुरी देत नसल्याचे समजते. निवडणुकीचे कामकाज करायचे की फार्मर आयडीचे काम करायचे? या द्विधा मनःस्थितीत सध्या जिल्ह्यातील तहसीलदार दिसत आहेत. फार्मर आयडीसाठी असलेली किचकट प्रक्रिया पाहून ई-केवायसीचा मार्गही खुला करण्यात आला आहे. हा मार्ग खुला झाला आहे परंतु सर्व्हर डाऊन आणि स्लो नेटवर्कचा नवीन अडथळा बाधित शेतकऱ्यांसमोर आला आहे. यातून कसा मार्ग निघेल? याचीच चिंता बाधित शेतकऱ्यांना लागली आहे..बार्शी अव्वलॲग्रीस्टॅक नोंदणीमध्ये बार्शी तालुका जिल्ह्यात अव्वल आहे. या तालुक्यातील ८८ हजार ३०९ शेतकऱ्यांपैकी ७५ हजार ५९ शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहेत. त्यामुळे या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यात सर्वांत कमी ६५ टक्के ॲग्रीस्टॅक माळशिरस तालुक्यात आहेत. या तालुक्यातील १ लाख ११ हजार ३४२ शेतकऱ्यांची संख्या आहे तर ७३ हजार ३९५ शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...आकडे बोलतातजिल्ह्यातील गावांची संख्या ११४६जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या ८ लाख ९३ हजार ६७७ॲग्रीस्टॅक ॲपमध्येशेतकऱ्यांची नोंदणी६ लाख ८८ हजार २६नोंदणीची टक्केवारी : ७६.९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.