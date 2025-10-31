सोलापूर

Collector Kumar Ashirwad: महापूर, अतिवृष्टीच्या भरपाईसाठी हवे फार्मर आयडी: जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद; शेतकऱ्यांसाठी विशेष कॅम्प सुरू

ज्या शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅकच नाही आणि ॲग्रीस्टॅक आहे, परंतु पंचनाम्यातील नाव व ॲग्रीस्टॅकमधील नाव यामध्ये तफावत आहे, अशा शेतकऱ्यांची भरपाई प्रलंबित आहे. ॲग्रीस्टॅक नसलेल्या शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक देण्यासाठी विशेष कॅम्प सुरू केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.
सोलापूर : ज्या शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक (फार्मर आयडी) आहे आणि ॲग्रीस्टॅकमधील नावाप्रमाणेच पंचनाम्यातीलही नाव आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अतिवृष्टी, महापुराच्या भरपाईचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅकच नाही आणि ॲग्रीस्टॅक आहे, परंतु पंचनाम्यातील नाव व ॲग्रीस्टॅकमधील नाव यामध्ये तफावत आहे, अशा शेतकऱ्यांची भरपाई प्रलंबित आहे. ॲग्रीस्टॅक नसलेल्या शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक देण्यासाठी विशेष कॅम्प सुरू केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.

